«Проводящиеся сегодня в Беларуси так называемые выборы проходят в атмосфере страха, репрессий и широкомасштабных нарушений прав человека - и поэтому не могут считаться ни свободными, ни справедливыми», - отмечается в переданном BNS заявлении главы МИД Эстонии.

По словам Цахкна, поскольку выборы в Беларуси в 2020 году были фальсифицированы, Эстония не признает нынешний режим в стране законным и не считает законными результаты и проводящихся сейчас в стране так называемых выборов.

«То, что происходит сегодня в Беларуси, - это имитация демократии», - подчеркнул Маргус Цахкна. По словам министра иностранных дел, Эстония будет и впредь поддерживать демократические силы и стремление белорусов к созданию свободного, демократического государства и его вступление в семью свободных стран Европы.

Как передала BNS пресс-служба МИД, в воскресенье Цахкна обсудит ситуацию в Беларуси на встрече министров иностранных дел стран Европейского союза в Брюсселе с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской.

Цахкна подчеркнул, что, поскольку белорусский режим во главе с Александром Лукашенко продолжает поддерживать агрессивную войну России в Украине и применяет широкомасштабные репрессии против собственного народа, необходимо ввести всеобъемлющие дополнительные санкции против режима Лукашенко и усилить его международную изоляцию.