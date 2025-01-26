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В Ида-Вирумаа ищут применение квартирам, оставленным жителями России

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Заброшенный дом в Кохтла-Ярве. Фото иллюстративное.
Заброшенный дом в Кохтла-Ярве. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) Ида-Вирумаа ищут способы использования квартир, покинутых гражданами России. Более пригодные для жилья квартиры можно выставить на продажу через суд, а вот с разрушенными квартирами уже ничего сделать нельзя, сообщает новостной портал ERR.

ЖСК сталкивались с большими трудностями из-за таких оставленных квартир, поскольку не могли взыскивать долги с владельцев, находящихся за границей, или продавать квартиры для покрытия задолженностей.

Сейчас ситуация изменилась, и у кооперативов появилась возможность решить эту проблему через обращение в суд.

«Как только эстонские суды видят, что собственник квартиры является жителем России, они сразу передают управление квартирой ЖСК, или, если доказать необходимость, кооператив может выставить квартиру на продажу», - объяснил председатель нескольких ЖСК в Кивиыли Саркиста Девосьян.

В Ида-Вирумаа проблемы с заброшенными зданиями существовали и раньше. В 2018 году издание Põhjarannik писало, что городская администрация Кохтла-Ярве занялась опасными и заброшенными зданиями, оказывая давление на собственников, чтобы они обеспечили их безопасность или снесли дома. При отсутствии владельцев городские власти самостоятельно закрывали дверные и оконные проемы в таких зданиях.

Что касается заброшенных многоквартирных домов, находящихся в частной собственности, местные власти могут только вновь и вновь заколачивать дверные и оконные проемы, которые периодически снова ломают и вскрывают.

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