«Стив, кто в тюрьме, кто в изгнании, а ты вот здесь. Это право выбора. Это демократично. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание, как ты говоришь. Мы ж никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. Мы не злопамятные люди, мы не зловредные», - сказал Лукашенко.

Светлана Тихановская, которая, как считается, выиграла президентские выборы в Беларуси в 2020 году, покинула страну в августе 2020 года, опасаясь преследования. Она решила участвовать в выборах после того как ее муж Сергей заявил о намерениях баллотироваться на пост президента, но был арестован. Сейчас Сергей Тихановский, как и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, отбывает срок в белорусской колонии. Он осужден на 18 лет.

Пресс-конференция Лукашенко в финальный день президентских выборов в прямом эфире продолжалась больше трех часов. Фото: SERGEI SAVOSTYANOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

«Политических статей у нас нет, они (оппозиция) никакие не политзаключенные, можем посмотреть уголовные дела», - позднее ответил он на вопрос другого журналиста.

В 2024 году Александр Лукашенко в несколько приемов помиловал 293 человека, осужденных по политическим статьям, а пропагандисты впервые за годы показали сидящих в тюрьме экс-кандидата в президенты-2020 Виктора Бабарико и Колесникову (они, как и другие реальные лидеры оппозиции, помилованы не были).

Впрочем, это двустороннее движение: политические процессы в Беларуси идут и через 4,5 года после массовых протестов. В пятницу, 24 января, в список «террористов и экстремистов» включили еще 21 человека, в том числе высмеивающего Лукашенко стендапера Славу Комиссаренко.