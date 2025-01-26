В передаче Keskpäevatund на радио Kuku ведущие Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Игнар Фьюк обсудили самые интересные темы недели.
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Журналист о предложении премьер-министра повысить расходы на оборону: создается впечатление, будто идет какая-то гонка
Разговор начался с идеи премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) поднять расходы Эстонии на оборону до пяти процентов от ВВП. Эта мысль, естественно, вызвала дискуссии среди политиков. Любопытно, что коалиционные партнеры Партии реформ заявили, что слышат об этом впервые.