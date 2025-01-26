Журналист о предложении премьер-министра повысить расходы на оборону: создается впечатление, будто идет какая-то гонка

Разговор начался с идеи премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) поднять расходы Эстонии на оборону до пяти процентов от ВВП. Эта мысль, естественно, вызвала дискуссии среди политиков. Любопытно, что коалиционные партнеры Партии реформ заявили, что слышат об этом впервые.

«Польша, страны Балтии и Финляндия объявили о намерении увеличить расходы на оборону до пяти процентов, - отметил Рууссаар. - Насколько это реалистично? Некоторые политики ссылаются на коллег из Германии или Франции, которые говорят, мол, смотрите, насколько велики наши траты на оборону. Но разницы на самом деле нет. Конечно, наш бюджет на оборону намного меньше, чем у них, но проблемы в сфере безопасности и социальной защиты у нас одинаковые».