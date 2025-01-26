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Фото Кулинарный волшебник, работавший в лучших ресторанах, открывает кафе

Перевод: София Солдатенко
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На рынке развлечений и общественного питания Пайде 2025 год начался очень динамично: почти каждую неделю сообщается об открытии очередного заведения. Теперь пришло время снова отправиться на центральную площадь Пайде, где в ближайшие дни в помещении бывшего кафе Uskumatu откроется новое заведение.

Новое кафе называется Keskväljaku Kohvik, его руководителем и шеф-поваром является Лаури Кабритс. Человек, который восемь лет проработал шеф-поваром в центре отдыха Toosikannu, обслуживал прием президента, а также работал в нескольких лучших ресторанах столицы, например, пять лет в Cathedral, а также в мексиканском ресторане Cantina Carramba и дважды отмеченном звездами Мишлен ресторане Puri в яхтенном порту Какумяэ.

Свой почерк, свои блюда

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