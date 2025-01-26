Фото Кулинарный волшебник, работавший в лучших ресторанах, открывает кафе

Новое кафе называется Keskväljaku Kohvik, его руководителем и шеф-поваром является Лаури Кабритс. Человек, который восемь лет проработал шеф-поваром в центре отдыха Toosikannu, обслуживал прием президента, а также работал в нескольких лучших ресторанах столицы, например, пять лет в Cathedral, а также в мексиканском ресторане Cantina Carramba и дважды отмеченном звездами Мишлен ресторане Puri в яхтенном порту Какумяэ.