Сажали на горячую поверхность и унижали: в Латвии пара обвиняется в жестоком обращении с ребенком

Согласно материалам дела, с лета 2023 года по весну 2024 года женщина в приступах гнева часто била сына ремнем и оскорбляла его, используя грубые и унизительные слова. С весны 2024 года, когда она начала жить с сожителем, жестокое обращение продолжилось. Они оба регулярно избивали мальчика руками, ремнем и другими предметами, а также кричали на него и оскорбляли.

Кроме того, обвиняемые не обеспечивали ребенка достаточным питанием, связывали его ремнем и несколько раз запирали в туалете без одежды на несколько часов. Мужчина также умышленно посадил ребенка на горячую поверхность, причинив ему ожоги второй степени.

В течение нескольких месяцев мальчика не водили в детский сад, не показывали врачам и не позволяли видеться с родственниками.

В конце июля 2024 года, по инициативе родственников, была вызвана полиция, которая задержала мужчину, а через несколько дней - и мать. Рижский городской суд постановил заключить обоих под стражу.

Оба обвиняемых частично признали свою вину.