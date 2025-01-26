Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против женщины и ее сожителя, обвиняемых в жестоком обращении с шестилетним мальчиком. В сообщении агентства LETA уточняется, что в обвинении говорится о регулярных случаях насилия, в том числе избиении ремнем и посадке на горячую поверхность.
Сажали на горячую поверхность и унижали: в Латвии пара обвиняется в жестоком обращении с ребенком
Согласно материалам дела, с лета 2023 года по весну 2024 года женщина в приступах гнева часто била сына ремнем и оскорбляла его, используя грубые и унизительные слова. С весны 2024 года, когда она начала жить с сожителем, жестокое обращение продолжилось. Они оба регулярно избивали мальчика руками, ремнем и другими предметами, а также кричали на него и оскорбляли.
Кроме того, обвиняемые не обеспечивали ребенка достаточным питанием, связывали его ремнем и несколько раз запирали в туалете без одежды на несколько часов. Мужчина также умышленно посадил ребенка на горячую поверхность, причинив ему ожоги второй степени.
В течение нескольких месяцев мальчика не водили в детский сад, не показывали врачам и не позволяли видеться с родственниками.
В конце июля 2024 года, по инициативе родственников, была вызвана полиция, которая задержала мужчину, а через несколько дней - и мать. Рижский городской суд постановил заключить обоих под стражу.
Оба обвиняемых частично признали свою вину.