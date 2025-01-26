Новая команда ЦРУ поддержала версию о лабораторном происхождении ковида. Но не вполне в ней уверена

​Представитель ведомства заявил, что его коллеги, исходя из имеющихся данных, считают «более вероятным» лабораторное, «связанное с исследованиями» происхождение вируса, а не естественное. Оценка основана на «имеющемся массиве данных».

При этом агентство отметило, что у него «низкий уровень уверенности» в этом заключении.

Публикация этой оценки разведки - одно из первых решений, принятых назначенцем Дональда Трампа Джоном Рэтклиффом, возглавившим агентство в четверг, 23 января.

Рэтклифф, занимавший пост директора национальной разведки во время первого срока Трампа, известен как давний сторонник лабораторной версии происхождения вируса. По его мнению, пандемия Covid-19, скорее всего, стала результатом утечки вируса из Уханьского института вирусологии.

Этот институт находится в 40 минутах езды от рынка Хуанань, который, насколько известно, был первым очагом распространения коронавирусной инфекции среди людей.

В опубликованном в пятницу, 24 января, интервью Breitbart News (этот ресурс популярен у крайне правых консерваторов-сторонников Трампа) Рэтклифф заявил, что хочет, чтобы ЦРУ отказалось от нейтралитета в вопросе происхождения вируса и «перестало занимать отстраненную позицию».