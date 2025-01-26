Система мониторинга передачи данных ЛГЦРТ обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.

В сотрудничестве с партнерами ЛГЦРТ провел тестирование системы. «На данный момент есть основания полагать, что кабель значительно поврежден и повреждения вызваны внешним воздействием», - заявила руководитель отдела корпоративной коммуникации ЛГЦРТ Винета Спругайне.

В воскресенье днем Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению кабеля. Для проверки судна военно-морские силы НВС направили патрульный корабль.

Центр морских операций провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии.

Также НВС проинформировали о происшествии союзников по НАТО, включая Швецию.

Как отметила Спругайне, с учетом того, что кабель находится на глубине более 50 метров, характер повреждений можно будет установить только после начала ремонтных работ. Центр уже начал переговоры с иностранной компанией, которая может технически обеспечить ремонт кабеля. Работы начнутся, как только будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море.

Премьер-министр Эвика Силиня созвала совещание представителей ответственных министерств и служб, после которого примерно в 15:30 состоится пресс-конференция.

Повреждение кабеля ЛГЦРТ - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.