Удача не подвела: за пару месяцев человек забрал два крупных выигрыша в лотереях

«Начало года принесло отличные новости для игроков, так как сразу в первый день был разыгран джекпот, - отметила руководитель Eesti Loto Трийн Аган. - 73 процента продаж Eesti Loto происходят через интернет, и этот показатель продолжает расти с каждым годом, особенно с приходом новых поколений», - добавила она.

В 2024 году джекпот Bingo лото был разыгран шесть раз. Самая большая сумма выигрыша составила 462 413 евро.

Продуктовый менеджер Eesti Loto Кюллике Мельтс сообщила, что в прошлом году жители Ярвамаа выиграли восемь крупных призов на общую сумму 310 320,30 евро.

Самый крупный выигрыш был получен одним жителем из Ярвамаа в Eurojackpot 5+0. В розыгрыше 3 мая он выиграл 126 517,60 евро с билетом, купленным на сайте Eesti Loto.

Еще один крупный выигрыш был у сорокалетнего мужчины из Пайде. 24 сентября в розыгрыше Eurojackpot 5+0 он выиграл 68 024,70 евро с билетом, купленным также на сайте Eesti Loto.

Особое счастье в начале года было у жительницы Ярвамаа в возрасте около 50 лет. Она выиграла сразу два главных приза в лотерее e-kiirloto: 25 000 евро в игре Astro 29 января и 30 000 евро в игре Maximilliani 1 апреля.

Кроме того, два игрока из Ярвамаа выиграли в Vikinglotto 5+1. Первый выигрыш был в розыгрыше 14 февраля, когда мужчина 40 лет выиграл 16 705 евро с билетом, купленным на сайте Eesti Loto. Второй выигрыш был у дамы 70 лет, которая 23 октября выиграла 16 654 евро с билетом, купленным в магазине Konsum в Ярва-Яани.

Также два счастливчика из Ярвамаа выиграли в Bingo loto полные игры. В розыгрыше 24 января мужчина 70 лет, купивший билет на сайте Eesti Loto, выиграл 14 418,80 евро. В розыгрыше 29 мая женщина 30 лет из Пайде выиграла 12 999,70 евро с билетом, купленным в Maksimarket.

Ежегодно в различные лотереи Eesti Loto играет около 400 000 человек, что составляет 40 процентов взрослого населения Эстонии. Из них около 250 000 человек покупают билеты через интернет.