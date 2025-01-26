В начале года покупка подержанных автомобилей сократилась в несколько раз

Специалист по коммуникации Карл-Йоосеп Кюнгас объяснил, что эта статистика отражает только те сделки, в которых обе стороны завершили процесс смены владельца. Количество сделок купли-продажи может быть немного больше, так как некоторые из них еще не завершены.

Наибольшее количество смены владельцев произошло в Харьюмаа - 1282 автомобиля. В тройку лидеров также вошли Тартумаа (278) и Пярнумаа (181). Далее следуют Ида-Вирумаа (143), Ляэне-Вирумаа (105) и Вильяндимаа (91).

Кюнгас привел пример, что в 2024 году за аналогичный период было зарегистрировано 7429 смен владельцев. Тогда в тройку лидеров также вошли Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа, а Вильяндимаа заняла шестое место.

Департамент транспорта отдельно отслеживает количество впервые зарегистрированных транспортных средств в Эстонском дорожном реестре, и на 22 января таких подержанных автомобилей было 303, что более чем в три раза меньше, чем в прошлом году. Кюнгас отметил, что это автомобили, которые ранее не были зарегистрированы в Эстонии, то есть они были куплены недавно.

Наибольшее количество подержанных автомобилей было впервые зарегистрировано в Харьюмаа - 144. В тройку лидеров также вошли Пярнумаа (38) и Тартумаа (37). За ними следуют Ярвамаа (14), Ида-Вирумаа (13), Ляэне-Вирумаа (12) и Валгамаа (11) с зарегистрированными подержанными автомобилями.

«В других областях Эстонии в этот период было меньше десяти таких сделок, и, например, в Пыльвамаа на 22 января не было зарегистрировано ни одного подержанного автомобиля», - сказал Кюнгас.

Для сравнения, в 2024 году в тот же период было зарегистрировано 971 подержанный автомобиль.

С 1 января 2024 года вступил в силу Закон об автоналоге, который состоит из двух частей. Налог на год обрабатывает Налогово-таможенный департамент, а сбор за регистрацию автомобилей отвечает Департамент транспорта.