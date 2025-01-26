По словам юриста Инспекции по защите данных Гейли Кеппи, при публикации персональных данных детей необходимо проявлять осторожность и внимательность, поскольку их положение в обществе более уязвимо, чем у взрослых.
Юрист: публикация персональных данных детей требует тщательного взвешивания
«Классические СМИ и социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих детей и их родителей, однако часто не обращается внимание на то, как люди легко делятся личными моментами из жизни. Понимание того, что все, что выкладывается в интернете, может остаться там навсегда, влияет на репутацию и конфиденциальность детей в будущем, а также на то, что дети, не имея жизненного опыта, не всегда могут адекватно оценить все риски», - пишет Кеппи на сайте Инспекции по защите данных.
Кеппи подчеркивает, что дети находятся в процессе обучения и нуждаются в наставлениях и примерах, чтобы понимать ответственность за действия в социальных сетях и в СМИ. Задача взрослых - помочь детям развить осознание необходимости защиты своей конфиденциальности и научить их уважать конфиденциальность других.
«Родители, которые несут основную ответственность за воспитание и обучение детей, не всегда осознают, что в итоге могут заплатить за свою популярность или хорошие предложения на работе ценой конфиденциальности своих детей и их будущего, - предупреждает Кеппи. - В обществе все чаще звучат вопросы: "Кто несет ответственность?" Кто должен защищать ребенка, чья жизнь выложена в социальных сетях или в каком-то реалити-шоу? Наверное, нет единого и исчерпывающего ответа на этот вопрос».
Кеппи сообщает, что иногда обвиняют в чрезмерной экспозиции детей как родителей, так и журналистов и продюсеров, через которых это происходит.
«На мой взгляд, ни одна ситуация не является однозначной, и нет немедленного и очевидного ответа. Скорее всего, ответственность лежит на всем обществе, включая тех, кто потребляет такой контент. Однако цель не в том, чтобы найти виновного, а в том, чтобы защитить и сохранить поколение, которое растет. Возможно, мы даже не можем предсказать, сколько "сломанных" взрослых появится в будущем, выросших под постоянным вниманием общественности, хотя они этого не хотели», - пишет Кеппи.
Она советует учитывать желания детей разного возраста в зависимости от их понимания и способности принимать решения. В то же время существует риск, что ребенок, не умея взвесить все риски и возможную пользу, может принять решение, которое окажется вредным для него. Это вполне понятно, так как немало случаев, когда даже взрослые сожалеют о своем участии в том или ином публичном мероприятии или опубликованной статье.
«Тем не менее, в некоторых ситуациях закон довольно точно регулирует, когда несовершеннолетний может дать согласие на обработку своих данных и когда это должен сделать его законный представитель - например, родитель», - объясняет Кеппи.
Согласно закону, молодежь старше 13 лет может дать согласие на обработку своих данных для получения услуг информационного общества. Однако Кеппи подчеркивает, что важно понимать, что под услугами информационного общества понимаются не все действия в СМИ и социальных сетях, а лишь конкретные виды услуг, такие как открытие учетной записи в социальной сети, создание электронной почты и подписка на музыкальные стриминговые сервисы.
«Во всех других случаях согласие на обработку данных несовершеннолетнего должен дать его родитель. Это интересная ситуация, потому что 13-летний ребенок может создать аккаунт в социальной сети, но если он хочет опубликовать фото с другом, то необходимо получить разрешение от родителя. Таким образом, у молодежи уже есть большая ответственность. Создание аккаунта в социальной сети - это не просто клик мышью, ведь с каждым аккаунтом мы раскрываем и информацию о себе», - разъясняет Кеппи противоречия в вопросе публикации личных данных.
Общий принцип заключается в том, что для обработки личных данных должно быть юридическое основание, и это должно соответствовать принципам, изложенным в Общем регламенте защиты персональных данных. Одним из самых простых юридических оснований является согласие субъекта персональных данных.
Кеппи указывает, что журналистика не может действовать только на основе согласия, потому что она выполняет в обществе функцию наблюдения, содействует демократии и привлекает внимание к важным общественным вопросам. Если бы журналистика могла работать только на основе согласия, то было бы невозможно освещать важные общественные темы.
Поэтому в Законе о защите личных данных предусмотрена возможность публикации личных данных без согласия для журналистских целей, если это имеет общественный интерес, соответствует принципам журналистской этики и не нарушает права человека чрезмерно.
«Однако в случае с детьми необходимо учитывать их более уязвимое положение в обществе, и публикация их данных всегда должна быть более обоснованной и осторожной», - подчеркивает Кеппи.
Она добавляет, что в юридической практике признано, что у журналистов есть широкая свобода принятия решения о том, что касается общественного интереса. Часто считается, что если публикуются детали частной жизни, которые не касаются общественного интереса и не способствуют общественным дебатам, то это нарушает права ребенка.