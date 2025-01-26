Юрист: публикация персональных данных детей требует тщательного взвешивания

«На мой взгляд, ни одна ситуация не является однозначной, и нет немедленного и очевидного ответа. Скорее всего, ответственность лежит на всем обществе, включая тех, кто потребляет такой контент. Однако цель не в том, чтобы найти виновного, а в том, чтобы защитить и сохранить поколение, которое растет. Возможно, мы даже не можем предсказать, сколько "сломанных" взрослых появится в будущем, выросших под постоянным вниманием общественности, хотя они этого не хотели», - пишет Кеппи.

Она советует учитывать желания детей разного возраста в зависимости от их понимания и способности принимать решения. В то же время существует риск, что ребенок, не умея взвесить все риски и возможную пользу, может принять решение, которое окажется вредным для него. Это вполне понятно, так как немало случаев, когда даже взрослые сожалеют о своем участии в том или ином публичном мероприятии или опубликованной статье.

«Тем не менее, в некоторых ситуациях закон довольно точно регулирует, когда несовершеннолетний может дать согласие на обработку своих данных и когда это должен сделать его законный представитель - например, родитель», - объясняет Кеппи.