Экспорт чешского пива в 2024 году вырос по сравнению с прошлым годом. Ранее в течение двух лет экспорт чешского пива в Россию сокращался из-за того, что агрессия России против Украины сделала экспорт сложным.
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Экспорт чешского пива в Россию растет, несмотря на санкции
Чешская ассоциация пивоваров и солодоводов опровергла утверждения о том, что ее члены продолжают экспортировать свою продукцию в Россию после начала войны в феврале 2022 года, пишет независимая российская газета The Moscow Times.