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Экспорт чешского пива в Россию растет, несмотря на санкции

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Кружка пива. Фото иллюстративное.
Кружка пива. Фото иллюстративное. Фото: Sonja Maric / Pexels

Экспорт чешского пива в 2024 году вырос по сравнению с прошлым годом. Ранее в течение двух лет экспорт чешского пива в Россию сокращался из-за того, что агрессия России против Украины сделала экспорт сложным.

Чешская ассоциация пивоваров и солодоводов опровергла утверждения о том, что ее члены продолжают экспортировать свою продукцию в Россию после начала войны в феврале 2022 года, пишет независимая российская газета The Moscow Times.

Однако ассоциация заявила, что не может контролировать действия посредников, поэтому их продукция может все же попасть в Россию через перекупщиков.

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