Лишится ли страна интернета? Что будет, если выйдут из строя подводные кабели, снабжающие Латвию

Вот уже третью неделю обсуждаются повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море: ряд стран считает произошедшее диверсией. Латвию ЧП напрямую не затронуло, однако от страны также идут магистральные кабели в Швецию: от них зависит интернет. Что будет, если эта инфраструктура выйдет из строя?