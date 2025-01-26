Вот уже третью неделю обсуждаются повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море: ряд стран считает произошедшее диверсией. Латвию ЧП напрямую не затронуло, однако от страны также идут магистральные кабели в Швецию: от них зависит интернет. Что будет, если эта инфраструктура выйдет из строя?
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Лишится ли страна интернета? Что будет, если выйдут из строя подводные кабели, снабжающие Латвию
ЧП с магистральными подводными телекоммуникационными кабелями произошло в те дни, когда Латвия отмечала День независимости. Вначале прозвучала информация, что в Балтийском море поврежден подводный кабель связи, соединяющий Финляндию и Германию, идущий из Хельсинки на немецкий Росток. Речь идет о кабеле C-Lion1 протяженностью 1,172 км: это единственный подводный кабель, который напрямую соединяет Финляндию с Центральной Европой.