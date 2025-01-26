Нелли Дифферт завоевала серебро Гран-при по фехтованию в Дохе

Как сообщили в Союзе фехтования Эстонии, в финале Дифферт встретилась с гонконгской фехтовальщицей Кайлин Син Ян Хсиех, которая во втором полуфинале победила украинку Дзохан Фейби Бежуру со счетом 14:11. В финале Дифферт уступила гонконгской фехтовальщице со счетом 7:15 и завоевала серебряную медаль.