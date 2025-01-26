Эстонская фехтовальщица Нелли Дифферт проиграла решающий бой за золото в финале женского турнира по шпаге на Гран-при в Дохе (Катар) в воскресенье и заняла второе место.
Нелли Дифферт завоевала серебро Гран-при по фехтованию в Дохе
Как сообщили в Союзе фехтования Эстонии, в финале Дифферт встретилась с гонконгской фехтовальщицей Кайлин Син Ян Хсиех, которая во втором полуфинале победила украинку Дзохан Фейби Бежуру со счетом 14:11. В финале Дифферт уступила гонконгской фехтовальщице со счетом 7:15 и завоевала серебряную медаль.
В четвертьфинале Дифферт победила итальянку Альберту Сантуччио со счетом 15:11. В полуфинале Дифферт встретилась с итальянкой Лукрецией Паулис, которую она обыграла со счетом 15:11