Эксперт поясняет: что такое цифровой мусор и почему необходимо от него избавляться?

Цифровым мусором считаются старые файлы, документы, фотографии и видео, которые остаются в устройствах и информационных системах людей и организаций. Также к цифровому мусору относятся старые, неиспользуемые электронные устройства.

«Многим по-прежнему кажется удивительным, что производство, передача и хранение данных оказывают на окружающую среду такое же негативное воздействие, как, например, выбросы парниковых газов или отказ от сортировки отходов. Поэтому вопрос удаления ненужного содержимого с мобильных устройств, жестких дисков или из облачных хранилищ и освобождения места часто остается без внимания», - отметил технический директор Telia Eesti Андре Виссе. Например, сохраняя все фотографии и видео с какого-либо мероприятия, по его словам, вы создаете столько же CO2, сколько при поездке на автомобиле на 20 километров.

Виссе рекомендует заниматься цифровой уборкой хотя бы раз в квартал. Самый простой способ сократить свой цифровой след, по его словам - начать с удаления ненужных фотографий и видео со своих устройств.

«Также стоит отписаться от ненужных новостных рассылок, закрыть редко использующиеся электронные почтовые ящики и онлайн-сервисы. Важно удалить приложения, которыми вы не пользуетесь, а также регулярно очищать папку с загруженными файлами и корзину», - советует Виссе.