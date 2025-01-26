Согласно свежему исследованию FlixBus, более половины жителей Эстонии предпочитают зимние отпуска в спокойное, менее многолюдное время. Также выяснилось, что жители Эстонии тратят на путешествия больше, чем их южные соседи, и не считают влияние на окружающую среду важным фактором при поездках.
Наша особенность: при планировании путешествий жители Эстонии учитывают один важный фактор
Согласно данным исследования FlixBus, этой зимой путешествовать планируют всего 51% жителей Эстонии, причем более половины из них (53%) выбирают менее популярные периоды, чтобы избежать толпы. В пределах страны остаются путешествовать всего 16%, в Европу направляются 25%, а за пределы Европы - только 8%.
Директор FlixBus Камила Залевска отметила, что в прошлом году среди жителей Эстонии самыми популярными направлениями автобусных поездок были Рига, Вильнюс, Варшава и Хельсинки. «Летом мы открыли три новых прямых маршрута в различные города Финляндии, которые быстро завоевали популярность у пассажиров. Это особенно заметно в этом зимнем сезоне, когда автобусное сообщение активно используется для поездок в Лапландию», - добавила Залевска. По ее словам, другие популярные направления остаются практически неизменными на протяжении многих лет, так как выбор основывается на удобстве и расстоянии. «Рига пользуется особой популярностью у жителей Эстонии в том числе потому что оттуда можно продолжить путешествие авиарейсами в более отдаленные места», - отметила она.
Личное авто является явным лидером среди транспортных предпочтений жителей Эстонии (45%). За ним следуют авиаперелеты (43%), автобусный (19%) и морской транспорт (14%).
«Исследование показало, что жители Эстонии используют авиаперелеты чаще, чем их балтийские соседи: 43% жителей Эстонии планируют полеты, по сравнению с 36% латвийцев и 34% литовцев. Кроме того, среди жителей Эстонии, вероятно, из-за их географического положения, морской транспорт занимает более высокое место, чем у южных соседей», - пояснила Камила Залевска. Из Латвии путешествовать на пароме планируют 3% респондентов, из Литвы - 2%.
Залевска подчеркнула, что выбор автобуса вместо личного автомобиля может значительно снизить воздействие на окружающую среду. Например, на маршруте Таллин - Нарва автобусное путешествие производит около 6 кг CO₂ на человека, тогда как на автомобиле этот показатель в пять раз выше - около 30 кг CO₂. «Кроме того, зимой на скользких дорогах в темное время суток не придется садиться за руль», - добавила она.
Однако она отметила, что экологический аспект не является приоритетом для жителей Эстонии при планировании путешествий. «Почти половина (42%) респондентов из Эстонии оценили этот фактор как "малозначительный" или "совсем неважный", причем это мнение было особенно заметно среди мужчин», - пояснила Залевска
Она подчеркнула, что транспорт - один из самых загрязняющих секторов, и компании должны прилагать больше усилий, чтобы повысить осведомленность людей о воздействии транспорта на окружающую среду. «Хотя автобус сегодня является одним из наименее загрязняющих видов транспорта, необходимо проводить значительную работу по разработке еще более экологичных технологий», - добавила она.
Жители Эстонии тратят на транспорт больше, чем их южные соседи
Компания FlixBus также исследовала, сколько готовы потратить жители Эстонии, Латвии и Литвы на билеты туда-обратно или на топливо для личного автомобиля этой зимой. Большинство путешественников планируют потратить от 101 до 200 евро (в Латвии - 28%, в Эстонии - 21%, в Литве - 20%). Однако доля тех, кто готов потратить более 500 евро, в Эстонии выше (17%) по сравнению с Латвией и Литвой (по 9% в обеих странах). «Более высокий бюджет на поездки у жителей Эстонии можно объяснить, в том числе, их предпочтением авиаперелетов», - добавила Залевска.