Наша особенность: при планировании путешествий жители Эстонии учитывают один важный фактор

Залевска подчеркнула, что выбор автобуса вместо личного автомобиля может значительно снизить воздействие на окружающую среду. Например, на маршруте Таллин - Нарва автобусное путешествие производит около 6 кг CO₂ на человека, тогда как на автомобиле этот показатель в пять раз выше - около 30 кг CO₂. «Кроме того, зимой на скользких дорогах в темное время суток не придется садиться за руль», - добавила она.

Однако она отметила, что экологический аспект не является приоритетом для жителей Эстонии при планировании путешествий. «Почти половина (42%) респондентов из Эстонии оценили этот фактор как "малозначительный" или "совсем неважный", причем это мнение было особенно заметно среди мужчин», - пояснила Залевска

Она подчеркнула, что транспорт - один из самых загрязняющих секторов, и компании должны прилагать больше усилий, чтобы повысить осведомленность людей о воздействии транспорта на окружающую среду. «Хотя автобус сегодня является одним из наименее загрязняющих видов транспорта, необходимо проводить значительную работу по разработке еще более экологичных технологий», - добавила она.

Жители Эстонии тратят на транспорт больше, чем их южные соседи

Компания FlixBus также исследовала, сколько готовы потратить жители Эстонии, Латвии и Литвы на билеты туда-обратно или на топливо для личного автомобиля этой зимой. Большинство путешественников планируют потратить от 101 до 200 евро (в Латвии - 28%, в Эстонии - 21%, в Литве - 20%). Однако доля тех, кто готов потратить более 500 евро, в Эстонии выше (17%) по сравнению с Латвией и Литвой (по 9% в обеих странах). «Более высокий бюджет на поездки у жителей Эстонии можно объяснить, в том числе, их предпочтением авиаперелетов», - добавила Залевска.