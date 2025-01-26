Министерство обороны России объявило о захвате Великой Новоселки в Донецкой области. Много лет этот населенный пункт был важным узлом обороны для украинской армии. Вооруженные силы Украины говорят, что избежали окружения в этом районе и утверждают, что до сих пор удерживают часть стратегически важного города.
ВСУ избежали окружения в Великой Новоселке, Россия говорит о ее захват: почему это важно?
Это перевод статьи, опубликованной на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.
Россия заявила, что захватила город 26 января 2025 года в результате активных наступательных действий. Однако Генштаб ВСУ не признает захват города и говорит, что в районе города продолжаются боевые действия.
Утром 26 января 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая держала оборону города, сообщила, что бои за Великую Новоселку продолжаются и угрозы окружения украинских подразделений нет.
«Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не значит что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника», - заявила бригада.
В последние дни многие эксперты говорили именно об угрозе возможного попадания в окружение гарнизона города и 110-й бригады.
«Относительно перспектив противника. Продолжать наступление из Великой Новоселки у россиян уже не получится. Возникла типичная ситуация для них "главное сделать флаговтык" (то есть поднять флаг над городом - прим. ред.) Цена и перспективы неважны- утверждают в бригаде. - Река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку, враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами».
Что касается самого города, целых зданий в населенном пункте не осталось, говорят в ВСУ.
По данным ресурса Deepstate, часть города до сих пор находится под контролем украинских военных.
Чем важна Великая Новоселка
После начала полномасштабной войны россияне несколько раз безуспешно пытались взять Великую Новоселку - городок на пересечении Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.
Вооруженные силы Украины отбивали эти атаки, а летом 2023 года в ходе контрнаступления и вовсе отбросили соперника на 10 км. Тогда украинским бойцам удалось срезать так называемый Времевский выступ - вклинение армии РФ возле пригорода Великой Новоселки, поселка Времевка.
Однако для украинских сил ситуация ухудшилась осенью 2024 года. Тогда российская армия нарастила темп наступления именно в южной и центральной части Донбасса.
В октябре пал мощный укрепрайон ВСУ в Угледаре - в 30 км к востоку от Великой Новоселки. После этого успехи РФ не прекратились, россияне продолжили движение сразу в двух направлениях - на север и на запад.
Под угрозой оказались два мощных узла обороны украинской армии на Донбассе: Курахово и Великая Новоселка.
Первый город россиянам удалось захватить в начале января 2025 года, когда украинский гарнизон отошел с западных окраин населенного пункта, чтобы избежать окружения.
В отношении Великой Новоселки российское командование также выбрало тактику постепенного перерезания путей противника и окружения.
До большой войны там проживали 6 тыс. человек, сейчас осталось около 5%. Сам населенный пункт почти уничтожен обстрелами.
Наступление на Великую Новоселку российские войска вели сразу с нескольких сторон. Они постепенно отрезали логистические маршруты вокруг нее.
Местность в этом районе достаточно сложна для прохода. Это преимущественно степи, изрезанные неглубокими балками. Именно в этом районе пересекаются сразу несколько рек. Непосредственно с севера на юг через Большую Новоселку протекает река Мокрые Ялы, в которую впадают притоки Шайтанка и Кашлагач.
В октябре россиянами удалось взять под свой контроль две дороги, ведущие на восток: к Угледару и Шахтерскому.
Последние дни Великой Новоселки
В конце ноября армия РФ перерезала дорогу, ведущую на север, к трассе Запорожье - Курахово - Донецк. Здесь происходили тяжелые бои за село Новый Комар, которое в конце концов россияне оккупировали.
Оставался только один асфальтированный путь - на запад, в сторону Гуляйполя. В конце декабря - начале января россияне приблизились и к нему - и взяли под огневой контроль.
Еще более осложнилось положение украинского гарнизона в Великой Новоселке в середине января, когда россияне смогли захватить его южные пригороды: Нескучное и Времевку.
Украинский аналитический портал DeepState 18 января сообщил, что российские войска уже штурмуют населенный пункт с востока и севера. В частности, со стороны села Шахтерское в сторону Великой Новоселки через лесополосы зашла колонна РФ из 13 бронемашин.
Часть из них уничтожили, но российский десант смог рассредоточиться по зданиям в самом населенном пункте.
Пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», отвечающей за этот участок фронта, 19 января сообщила, что россияне, пользуясь сложными погодными условиями, проводят наступательные действия с целью «блокирования» населенного пункта Великая Новоселка. Для поддержки действий противник применял бронетехнику.
«Несмотря на многочисленные потери в личном составе, враг продолжает штурмовые действия в окрестностях Великой Новоселки. Воины Сил обороны ведут изнурительные оборонительные бои», - сообщили в ОСГВ.
Военный аналитик Константин Машовец отметил, что «оборона Великой Новоселки подходит к своему логическому завершению». «Даже если украинским командованием будет принято решение о выходе из Великой Новоселки, успешно сделать это будет очень сложно», - отметил эксперт.
Дело в том, что выход возможен только по грунтовой дороге, преодолевая водные преграды.
Днем 24 января российские войска опубликовали кадры установки флага РФ на одном из зданий в центре и на юге Великой Новоселки. Украинские силы остались только на северо-западной окраине.
Пресс-центр ОСГВ «Хортица» подтвердил, что боевые действия идут уже в пределах населенного пункта.
«Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается захватить этот населенный пункт. Наши воины держат оборону, нанося врагу значительные потери», - было сказано в заявлении от 25 января.
После захвата Великой Новоселки российская армия может попытаться развить наступление в сторону Гуляйполя, которое находится в 45 км к западу, и к северу, в сторону Днепропетровской области.