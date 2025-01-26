ВСУ избежали окружения в Великой Новоселке, Россия говорит о ее захват: почему это важно?

Это перевод статьи, опубликованной на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.

Россия заявила, что захватила город 26 января 2025 года в результате активных наступательных действий. Однако Генштаб ВСУ не признает захват города и говорит, что в районе города продолжаются боевые действия.

Утром 26 января 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая держала оборону города, сообщила, что бои за Великую Новоселку продолжаются и угрозы окружения украинских подразделений нет.

«Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не значит что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника», - заявила бригада.

В последние дни многие эксперты говорили именно об угрозе возможного попадания в окружение гарнизона города и 110-й бригады.

«Относительно перспектив противника. Продолжать наступление из Великой Новоселки у россиян уже не получится. Возникла типичная ситуация для них "главное сделать флаговтык" (то есть поднять флаг над городом - прим. ред.) Цена и перспективы неважны- утверждают в бригаде. - Река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку, враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами».