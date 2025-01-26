В Таллинне прошла акция против фальсификации выборов в Беларуси

На площади был установлен стол, а также стулья для фиктивной наблюдательной комиссии. Каждый мог выбрать один из шести одинаковых бюллетеней и опустить в устройство для измельчения бумаги, которое олицетворяло избирательную урну, передает «Актуальная камера».

«Этим мы показываем, что в Беларуси каждый голос является ничем», - сказал уполномоченный Офиса Светланы Тихановской в Эстонии Виталий Молчанов.

Утром 26 января в Беларуси открылись участки для голосования на выборах президента страны. В них, помимо Лукашенко, идущего на седьмой срок, принимают участие четыре кандидата. Трое из них открыто поддерживают действующую власть, а четвертая, Анна Канопацкая, выступает за «бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в стране», однако о фальсификациях на выборах и репрессиях не упоминает. Имена членов избирательных комиссий теперь засекречены.