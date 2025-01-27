Субсидия на покупку электромобилей теперь расширилась и на подержанные автомобили

«Цель субсидирования покупки электромобилей - побудить людей отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и выбрать экологически более чистые альтернативы», - пояснил министр инфраструктуры Владимир Свет.

«Возможности экологически устойчивой мобильности должны быть обеспечены как можно более широкой целевой группе. Дотирование покупки подержанных электромобилей помогает сделать эту категорию машин более доступной даже для тех, для кого покупка нового электромобиля пока обходится слишком дорого", - подчеркнул Свет.

Частные лица могут подать заявку на поддержку при покупке подержанного электромобиля на сумму до 4000 евро, но не более 25% от стоимости автомобиля. Транспортное средство должно быть не старше пяти лет и приобретено у сертифицированного автодилера в рамках лизинга или прямой покупки. Частные лица по-прежнему могут претендовать на субсидию в размере до 4000 евро на покупку и нового электромобиля.

Новым в списке условий стала возможность претендовать на дополнительную субсидию в размере 1500 евро, если автовладелец свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания демонтирует в соответствии с правилами и обменяет его на новый, либо подержанный электромобиль. В этом случае для получения субсидии новый электроавтомобиль необходимо приобрести в течение шести месяцев с момента снятия с учета старого автомобиля.

В пресс-службе министерства добавили, что решено упразднить систему приема заявок на поддержку покупки грузовых велосипедов, поскольку интерес к их покупке в последнее время снизился. Например, в 2024 году была поддержана покупка 38 грузовых велосипедов для предприятий и 32 для частных лиц, то есть в среднем каждый месяц при поддержке приобреталось менее шести таких велосипедов.

Также министерство решило больше не субсидировать покупку электромобилей предприятия ми, поскольку целевой бюджет субсидирования предприятий исчерпан.

Поддержка частным лицам на покупку новых и подержанных электромобилей выплачивается из фондов CO2 Центром экологических инвестиций. Новые условия вступили в Эстонии в силу с 27 января этого года.