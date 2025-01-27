Власти Швеции задержали судно, подозревающееся в повреждении подводного кабеля

«Прокуратура начала расследование по факту саботажа после того, как был поврежден подводный кабель между Швецией и Латвией», - говорится в сообщении.

По меньшей мере один подводный кабель связи между Швецией и Латвией в Балтийском море был поврежден, заявил ранее в тот же день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Информация указывает на то, что в Балтийском море был поврежден по меньшей мере один кабель связи между Швецией и Латвией. Кабель принадлежит латвийской компании. В течение дня я был в тесном контакте с моим латвийским коллегой, премьер-министром Эвикой Силиня», - написал Кристерссон в социальной сети X.

Ранее Латвия сообщила о повреждении волоконно-оптического кабеля связи между Вентспилсом и шведским островом Готланд.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье подтвердила свою полную солидарность со странами Балтийского моря, пострадавшими от повреждения шведско-латвийского подводного кабеля связи.

В своем сообщении на социальной медиаплатформе X фон дер Ляйен подчеркнула, что «устойчивость и безопасность нашей жизненно важной инфраструктуры является главным приоритетом».

В воскресенье Латвия и Швеция сообщили о повреждении оптико-волоконного кабеля Вентспилс-Готланд.

Как сообщает BBC News, по данным шведского издания Expressen, в связи с инцидентом задержан сухогруз Vezhen - он зарегистрирован на Мальте и входит в состав флота болгарской компании Navigation Maritime Bulgare.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на данные сайта MarineTraffic, это судно, наряду с несколькими другими, находилось в районе, где произошел инцидент с кабелем.

За Vezhen следовал корабль шведской береговой охраны, а затем они оба направились к южному берегу Швеции, сказано в сообщении.

В публикации общественного вещателя Латвии также было сказано, что в районе происшествия находился сухогруз Michalis San, который направляется в Россию. Командующий латвийскими Морскими силами адмирал Марис Поленцс сообщил журналистам, что сразу после инцидента это судно было проверено.

«Судно - на пути в РФ и ждет разрешения от агента, чтобы туда отправиться. Никакой подозрительной активности на палубе или повреждений якоря мы не констатировали», - цитирует Поленцса латвийское СМИ.