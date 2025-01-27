Государственное почтовое предприятие Eesti Post не согласилось повысить минимальный уровень оплаты труда некоторых категорий своих работников до уровня, на котором настаивал профсоюз. Переговоры продолжатся у государственного примирителя, но в профсоюзе не исключают забастовку, пишет Rus.ERR.
Почтовые работники не договорились о зарплате с Eesti Post и не исключают забастовку
Договоренность о повышении зарплаты для сортировщиков писем и бандеролей уже достигнута, и проблема связана с зарплатой разносчиков писем, которые составляют около трети из 1700 работников Eesti Post.
В настоящее время их минимальная зарплата составляет 1000 евро в месяц, и профсоюз настаивает на ее повышении до 1200 евро.
Представитель профсоюза Кадри Кангур сказала, если переговоры у государственного примирителя не приведут к удовлетворительному результату, то не исключена забастовка.