Почтовые работники не договорились о зарплате с Eesti Post и не исключают забастовку

Договоренность о повышении зарплаты для сортировщиков писем и бандеролей уже достигнута, и проблема связана с зарплатой разносчиков писем, которые составляют около трети из 1700 работников Eesti Post.

В настоящее время их минимальная зарплата составляет 1000 евро в месяц, и профсоюз настаивает на ее повышении до 1200 евро.

Представитель профсоюза Кадри Кангур сказала, если переговоры у государственного примирителя не приведут к удовлетворительному результату, то не исключена забастовка.