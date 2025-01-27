Забывая 2020-й. Как в Беларуси снова выбирали Лукашенко президентом

В ответ Лукашенко, обратившись к Розенбергу на «ты» (это привычная манера белорусского президента), заявил, что тюрьма или эмиграция - это «выбор» самих оппозиционеров.

«Стив, кто в тюрьме, кто в изгнании, а ты вот здесь. Это право выбора. Это демократично. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание, как ты говоришь. Мы ж никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. Мы не злопамятные люди, мы не зловредные», - сказал Лукашенко.

Светлана Тихановская, которая, как считается, выиграла президентские выборы в Беларуси в 2020 году, покинула страну в августе того же года, опасаясь преследования. Она решила участвовать в выборах после того, как ее муж Сергей заявил о намерениях баллотироваться на пост президента, но был арестован. Сейчас Сергей Тихановский, как и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, отбывает срок в белорусской колонии. Он осужден на 18 лет.

«Политических статей у нас нет, они (оппозиция) никакие не политзаключенные, можем посмотреть уголовные дела», - позднее ответил Лукашенко на вопрос другого журналиста.

Тихановская и другие представители оппозиции провели в воскресенье марш «Не мой выбор» в Варшаве. Они пронесли по улицам столицы Польши 350-метровый бело-красно-белый флаг, ставший после подавления оппозиции в 2020 году альтернативным флагом страны.