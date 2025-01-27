Компания Auvere Gaas получила 6,6 миллиона евро из Фонда справедливого перехода на создание завода по производству кислорода, азота и аргона в Аувере, пишут «Деловые ведомости».
Под Нарвой построят заводы по производству водорода и кислорода
Auvere Gaas принадлежит компании Elme Messer Gaas, совладельцами которой являются эстонский промышленный концерн BLRT и крупнейшая немецкая частная газовая компания Messer.
«Новый завод будет производить кислород, азот и аргон, включая особо чистый кислород медицинского качества для эстонских больниц. Во время пандемии COVID-19 компания Elme Messer Gaas успешно обеспечивала Эстонию необходимым медицинским кислородом, что доказало важность локального производства таких жизненно необходимых продуктов», - сказал исполнительный директор компании Эдуард Виркунен
Помимо этого, Elme Messer Gaas развивает второй проект в Ида-Вирумаа - завод по производству водорода: он расположится рядом с заводом магнитов NEO и будет поставлять этот газ для их производства по трубопроводу.
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