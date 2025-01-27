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Под Нарвой построят заводы по производству водорода и кислорода

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Elme Messer Gaas.
Elme Messer Gaas. Фото: BLRT Grupp AS

Компания Auvere Gaas получила 6,6 миллиона евро из Фонда справедливого перехода на создание завода по производству кислорода, азота и аргона в Аувере, пишут «Деловые ведомости».

Auvere Gaas принадлежит компании Elme Messer Gaas, совладельцами которой являются эстонский промышленный концерн BLRT и крупнейшая немецкая частная газовая компания Messer.

«Новый завод будет производить кислород, азот и аргон, включая особо чистый кислород медицинского качества для эстонских больниц. Во время пандемии COVID-19 компания Elme Messer Gaas успешно обеспечивала Эстонию необходимым медицинским кислородом, что доказало важность локального производства таких жизненно необходимых продуктов», - сказал исполнительный директор компании Эдуард Виркунен

Помимо этого, Elme Messer Gaas развивает второй проект в Ида-Вирумаа - завод по производству водорода: он расположится рядом с заводом магнитов NEO и будет поставлять этот газ для их производства по трубопроводу.

Подробнее читайте на dv.ee.

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