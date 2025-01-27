Секреты ЧЕ по фигурному катанию: как изготовить эластичный и мягкий лед?

В середине января в ледовом холле Тондираба прошли матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в группе 1B первого дивизиона. Молодежная сборная Эстонии заняла на турнире четвертое место среди шести команд (в мировом рейтинге это соответствует 20-й позиции).