Секреты ЧЕ по фигурному катанию: как изготовить эластичный и мягкий лед?

В середине января в ледовом холле Тондираба прошли матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в группе 1B первого дивизиона. Молодежная сборная Эстонии заняла на турнире четвертое место среди шести команд (в мировом рейтинге это соответствует 20-й позиции).
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