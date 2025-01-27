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Секреты ЧЕ по фигурному катанию: как изготовить эластичный и мягкий лед?

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Шоу Kings on Ice, прошедшее в апреле 2024 года на катке "Тондираба".
Шоу Kings on Ice, прошедшее в апреле 2024 года на катке "Тондираба". Фото: Konstantin Sednev

В середине января в ледовом холле Тондираба прошли матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в группе 1B первого дивизиона. Молодежная сборная Эстонии заняла на турнире четвертое место среди шести команд (в мировом рейтинге это соответствует 20-й позиции).

  • Для проведения чемпионата Европы требуется мягкий лед, который создается с использованием горячей воды.
  • Лед для фигурного катания и хоккея значительно отличается.

Как и фигуристы Александр Селевко, Михаил Селевко и Нина Петрыкина, выступающие на этой неделе на чемпионате Европы по фигурному катанию, молодые хоккеисты также имели возможность соревноваться на домашнем льду.

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