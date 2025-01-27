С 1 апреля зарплаты высших государственных служащих вырастут на 5,65% благодаря индексации. Больше всех будут получать президент Алар Карис, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») и председатель Государственного суда Виллу Кыве - их зарплаты вырастут до 9720 евро.
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Зарплаты высших госслужащих с апреля вырастут на 5,65%, больше всех будут получать Карис, Хуссар и Кыве
Зарплаты высших госслужащих индексируются по аналогии с пенсиями. Ежегодное повышение заработной платы на 80% зависит от роста поступлений в пенсионный фонд через социальный налог за предыдущий год, а на 20% - от роста потребительских цен.