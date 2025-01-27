Пн, 27.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Зарплаты высших госслужащих с апреля вырастут на 5,65%, больше всех будут получать Карис, Хуссар и Кыве

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Президент Алар Карис и спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200»).
Президент Алар Карис и спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200»). Фото: Madis Veltman

С 1 апреля зарплаты высших государственных служащих вырастут на 5,65% благодаря индексации. Больше всех будут получать президент Алар Карис, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») и председатель Государственного суда Виллу Кыве - их зарплаты вырастут до 9720 евро.

Зарплаты высших госслужащих индексируются по аналогии с пенсиями. Ежегодное повышение заработной платы на 80% зависит от роста поступлений в пенсионный фонд через социальный налог за предыдущий год, а на 20% - от роста потребительских цен.

В декабре 2023 года коалиция внесла изменения, замедлив рост заработной платы некоторых государственных служащих. Их зарплаты будут повышаться до 2028 года лишь наполовину от расчетного индекса. Это правило распространяется почти на всех высших государственных служащих, за исключением президента и спикера Рийгикогу. После 2028 года зарплаты этих должностей резко «догонят» неосуществленный за этот период рост.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх