Зарплаты высших госслужащих с апреля вырастут на 5,65%, больше всех будут получать Карис, Хуссар и Кыве

Зарплаты высших госслужащих индексируются по аналогии с пенсиями. Ежегодное повышение заработной платы на 80% зависит от роста поступлений в пенсионный фонд через социальный налог за предыдущий год, а на 20% - от роста потребительских цен.

В декабре 2023 года коалиция внесла изменения, замедлив рост заработной платы некоторых государственных служащих. Их зарплаты будут повышаться до 2028 года лишь наполовину от расчетного индекса. Это правило распространяется почти на всех высших государственных служащих, за исключением президента и спикера Рийгикогу. После 2028 года зарплаты этих должностей резко «догонят» неосуществленный за этот период рост.