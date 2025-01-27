Видео Неудачное столкновение лыжниц на этапе Кубка мира по биатлону вызвало волну негодования

Норвежка упала, шведка устояла и первой пересекла финишную черту. Хотя соперницы на финише помирились и не держали зла друг на друга, поклонники высказали свое мнение в сети весьма эмоционально.

Инцидент произошел перед финишной прямой, когда лыжные палки Тандреволд и Эберг зацепились, нарушив ритм обеих спортсменок. Больше пострадала норвежка, которая упала, и таким образом победа досталась шведской команде.

Сразу после финиша Эберг подошла к Тандреволд, и они обнялись. «Я извинилась за произошедшее. Я хотела честной борьбы с Ингрид и мне ужасно жаль, что так получилось», - сказала Эберг изданию Dagbladet.

Тандреволд призналась NRK, что была по-настоящему зла, так как потеряла возможность побороться за первое место самым болезненным образом. Хотя на телетрансляции показалось, что спортсменки быстро помирились, Эберг уточнила, что это было не совсем так. Однако примерно через час они смогли всё уладить между собой.

В комментариях под видеороликом, опубликованным в Instagram Союзом биатлонистов, разгорелась горячая дискуссия между болельщиками о том, кто на самом деле виноват и кто должен был быть наказан. Союзу даже пришлось призвать фанатов к порядку и напомнить о необходимости вести себя так же уважительно, как это сделали Эберг и Тандреволд после гонки.

Женская сборная Швеции (состав: Йоханна Скотхейм, Элла Хальварссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг) обогнала Норвегию (состав: Каролине Оффигстад Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Киркеэйде, Ингрид Ландмарк Тандреволд) на 13,4 секунды.

Третье место заняла Франция (+23,9) в составе Жанны Ришар, Лу Жанмо, Осеан Мишелон и Жюли Симон.

Сборная Эстонии заняла седьмое место, за команду выступали Регина Эрмитс, Сусан Кюльм, Туули Томингас и Йоханна Талихярм.