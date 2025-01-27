Пакоста: Ляэнеметс не понимает, как функционирует рынок связи

«Коллега Ляэнеметс не понял, как работает рынок связи. Во всем Европейском союзе действует правило, согласно которому, если у вас есть кабель, вы должны предоставить к нему доступ всем желающим. Да, вы имеете право взимать плату за пользование кабелем с других поставщиков услуги. Эти цены снижались каждый год. Конкуренцию это точно не тормозит», – прокомментировала заявление Ляэнеметса Пакоста в эфире передачи Terevisioon на канале ETV.

Напомним, что глава МВД Лаури Ляэнеметс сказал на пресс-конференции правительства в четверг, 23 января, что Департаменту защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) следует проанализировать рыночную позицию телекоммуникационной компании Telia, в том числе можно было бы рассмотреть отделение от компании определенных сетей связи.

«На мой взгляд, TTJA мог бы взглянуть и на то, что в случае Telia в некотором роде является полумонопольной позицией. Им принадлежит гораздо больше сетей связи, чем другим предприятиям. На самом деле мы видим, что с этим могут быть связаны проблемы. На самом деле нужно рассмотреть этот вопрос и подумать, не отделить ли эти сети от этого предприятия», - заявил тогда министр.