Пословица «Курица - не птица! Москва - не столица! Прапорщик - не офицер, и жена его - не барыня!» в глазах современных цензоров политкорректности содержит всевозможные признаки шовинизма, а также гендерной и социальной дискриминации. Однако самой пословице до этого нет никакого дела, пишет военный историк Юрий Кочинев.
Мне нравится эта пословица, потому что в ней лаконично и точно отражены особенности сословного устройства и истории бывшей Российской империи, начиная с ее истоков. Первая часть, «Курица - не птица», указывает на то, что почти нелетающее существо не ставят в один ряд с хищниками, орлами или чайками, так как последние действительно летают и делают это весьма ловко.
«Москва - не столица» касается того, что с момента становления империи Москва перестала быть столицей России, уступив эту роль Санкт-Петербургу. Город был построен Петром I в 1703 году на землях Ингерманландии, отвоеванных у Швеции, на месте крепости Ниеншанц.
«Прапорщик - не офицер» подчеркивало, что самое низшее офицерское звание не ставило его обладателя наравне с настоящими офицерами. А выражение «его жена не барыня» означало, что даже при долгой и безупречной службе прапорщика его супруга, происходившая чаще всего из мещан или крестьян, не могла претендовать на высокий социальный статус.
Мне нравится эта пословица своей простотой и ясностью. В сословной системе было четко определено, кто в ней внутри, а кто снаружи. Любые отклонения были невозможны. Тот, кто не понимает этой пословицы, никогда по-настоящему не поймет старую Россию.
Авторство пословицы приписывают последнему русскому царю и первому императору Петру I, которого в России его подданные называли Петром Великим. Это имя закрепилось за ним и среди потомков жителей империи. Упоминание «Петр Великий» наполняет россиян гордостью, а у соседей России вызывает недовольство.
Когда-то Россия властвовала над территориями, включавшими земли Ливонии и Эстляндии. Однако весной 1917 года в результате Февральской революции, а затем большевистского переворота осенью того же года, империя рухнула. На ее обломках началась гражданская война. Бывшие Прибалтийские губернии, как и Финляндия, провозгласили независимость. Так появились Эстонская Республика и ее соседи на землях некогда могущественной империи.
Для одних это стало концом всего, а для других - началом нового. Для родственников графа Толстого это было трагедией, а для барона Карла Густава Эмиля Маннергейма, потомка шведской аристократии, - стартом политической карьеры, приведшей его к роли маршала и шестого президента Финляндии.
Россия после потрясений 1917 года не стала ни лучше, ни прогрессивнее. История страны в XX веке превратилась в череду бесконечных страданий. Потомки русских эмигрантов, бежавших от большевиков, до сих пор живут на Западе. Сегодня в них едва ли можно узнать связь с графом Толстым, чьи потомки обосновались в Швеции, или с адмиралом Колчаком, наследники которого поселились в Париже. Тем не менее, я уверен: они знают эту пословицу и слышали ее от своих родителей и дедов.
Эта пословица имеет и другую версию: «Курица - не птица! Польша - не заграница!» - резкое внешнеполитическое заявление в адрес Польши. Автор этой версии неизвестен, но звучит она мрачно. Россия с времен Петра I изменилась не слишком сильно.