Мне нравится эта пословица, потому что в ней лаконично и точно отражены особенности сословного устройства и истории бывшей Российской империи, начиная с ее истоков. Первая часть, «Курица - не птица», указывает на то, что почти нелетающее существо не ставят в один ряд с хищниками, орлами или чайками, так как последние действительно летают и делают это весьма ловко.

«Москва - не столица» касается того, что с момента становления империи Москва перестала быть столицей России, уступив эту роль Санкт-Петербургу. Город был построен Петром I в 1703 году на землях Ингерманландии, отвоеванных у Швеции, на месте крепости Ниеншанц.

«Прапорщик - не офицер» подчеркивало, что самое низшее офицерское звание не ставило его обладателя наравне с настоящими офицерами. А выражение «его жена не барыня» означало, что даже при долгой и безупречной службе прапорщика его супруга, происходившая чаще всего из мещан или крестьян, не могла претендовать на высокий социальный статус.

Мне нравится эта пословица своей простотой и ясностью. В сословной системе было четко определено, кто в ней внутри, а кто снаружи. Любые отклонения были невозможны. Тот, кто не понимает этой пословицы, никогда по-настоящему не поймет старую Россию.