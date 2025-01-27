Эстония почтит память жертв Холокоста и других преступлений против человечества

На церемонии выступят министр образования и науки Кристина Каллас, посол Великобритании Росс Аллен в качестве представителя эстонского дипломатического корпуса, первый секретарь и консул посольства Израиля Мория Коллендер и председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон. Заключительную молитву прочтет главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

После церемонии память жертв в течении дня почтут и другими мероприятиями. В 15 часов исследователи Таллиннского университета в музее «Вабаму» представят новую интерактивную карту связанных с Холокостом мест в Эстонии. В 19 часов в концертном зале «Эстония» пройдет мемориальный концерт Ma tõstan oma hinge, перед которым в 18 часов пройдет дискуссия на эстонском. Организаторы концерта - Eesti Kontsert и Эстонский национальный мужской хор.