Специальная комиссия Рийгикогу обсудит кредит, выданный KredEx компании Nordica

«В случае банкротства предприятия с долей государственного участия необходимо достичь ясности в отношении решений по управлению в предшествовавший этому период; оценить эффективность надзора собственника и решения, которые привели к дополнительному финансовому риску для государства», – сказал председатель комиссии Урмас Рейнсалу.