Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудит кредит KredEx в размере 1,5 миллиона евро, выплаченный государством авиакомпании Nordica весной 2024 года.
Специальная комиссия Рийгикогу обсудит кредит, выданный KredEx компании Nordica
Комиссия также обсудит деятельность государства как владельца Nordica в период, предшествовавший банкротству компании.
«В случае банкротства предприятия с долей государственного участия необходимо достичь ясности в отношении решений по управлению в предшествовавший этому период; оценить эффективность надзора собственника и решения, которые привели к дополнительному финансовому риску для государства», – сказал председатель комиссии Урмас Рейнсалу.
На заседание приглашены премьер-министр Кристен Михал, канцлер Министерства климата Кейт Каземетс и вице-канцлер по мобильности Сандер Салму, представитель совета Фонда предпринимательства и инноваций, главный контролер Государственного контроля Мярт Лойте и старший аудитор Эрмо Лидеманн.