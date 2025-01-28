НОВАЯ ЗАЩИТА На рабочем месте нарушается закон? Об этом можно сообщить без последствий для карьеры

Однако в мае 2024 года после длительных проволочек в Эстонии наконец была реализована Европейская директива о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС. С опозданием на два года законотворцы Эстонии разработали свод законов, который должен защитить человека, столкнувшегося с нарушением законов ЕС на своем рабочем месте.

Так что это за новый закон и в каких случаях он защитит простого человека?

Игнорировать информацию о нарушении теперь чревато

С 1 сентября 2024 года все предприятия с численностью работников не менее 250 человек должны были создать внутренний канал оповещения, которым может воспользоваться работник. С 1 января 2025 года эта обязанность распространилась и на предприятия, где работает от 50 до 249 человек.

Внутренний канал оповещения должен обеспечивать конфиденциальный прием информации в письменной, устной форме или обоими способами. Это может быть, например, адрес электронной почты, к которому будет иметь доступ только уполномоченное лицо. При этом по закону сообщения не обязательно должны приниматься анонимно.

Получив сообщение о нарушении по внутреннему каналу, работодатель обязан в течение семи дней подтвердить получение сообщения. Он должен принять соответствующие меры для выявления, устранения и предотвращения нарушения или передать сообщение компетентному органу (например, государственному надзорному ведомству или Департаменту полиции и погранохраны).

Осведомителю или информатору, который сообщил о нарушении, работодатель должен предоставить обратную связь о принятых мерах как можно скорее, но не позднее трех месяцев после получения сообщения. Также работника следует уведомить об окончательных результатах рассмотрения дела. Раньше работодатели не обязаны были отчитываться перед работниками в таких случаях.

Фото иллюстративное. Sora Shimazaki / pexels

Надавить на осведомителя или угрожать ему рискованно

Осведомитель имеет право на конфиденциальность, и в отношении него запрещено применять прямые или косвенные меры давления или угрожать ими.

Более того, осведомитель не несет ответственности в случае, если раскрытая им информация привела к правовым последствиям для работодателя, если у осведомителя были обоснованные основания полагать, что раскрытие информации необходимо. Исключение составляют лишь случаи, когда такое раскрытие информации является уголовно наказуемым деянием. При тех же вышеупомянутых обстоятельствах раскрытие коммерческой тайны считается законным. То есть если осведомитель не нарушает уголовный (либо пенитенциарный) кодекс, а раскрытие информации необходимо, чтобы обличить нарушение закона ЕС, осведомитель может пойти на разглашение коммерческой тайны.

Закон также установил размер штрафов в случае, если осведомителю пытаются помешать сообщить о нарушении, оказать на него давление или угрожают его конфиденциальности. Такие действия могут быть наказаны штрафом до 300 штрафных единиц (в 2025 году это 2400 евро). Если те же действия совершаются юридическим лицом, размер штрафа может вырасти до 100 000 евро. Те же суммы штрафов применимы и к осведомителю, который передал заведомо ложное сообщение о нарушении.

Если осведомителю пытаются помешать сообщить о нарушении, оказывают на него давление или угрожают ему, следует обратиться в полицию.

В каких случаях работник защищен?

К сожалению, правовая комиссия, ответственная за этот законопроект, отказалась от первоначальной идеи регулировать сообщения обо всех нарушениях. Окончательная версия законопроекта в итоге обеспечивает осведомителю лишь минимальную защиту, которая требуется директивой ЕС. Таким образом, в рамках закона сотрудник полностью защищен лишь в случае, если сообщает о нарушении законодательства ЕС в определенных областях.

Сообщение о нарушении может касаться законов ЕС в следующих областях: госзакупки,

финансовые услуги, продукты и рынки, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма,

безопасность продукции и соответствие требованиям,

безопасность транспорта,

охрана окружающей среды,

радиационная и ядерная безопасность,

безопасность пищевых продуктов и кормов,

здоровье и благополучие животных,

общественное здравоохранение,

защита потребителей,

конфиденциальность частной жизни, защита персональных данных, а также безопасность сетей и информационных систем,

нарушения, наносящие ущерб финансовым интересам ЕС, и

налоговые нарушения, связанные с внутренним рынком.

Большинство работников не является экспертами в законодательстве ЕС. Простому человеку сложно отличить нарушения норм ЕС от нарушений эстонского законодательства. К счастью, это не означает, что лиц, сообщивших о других нарушениях, можно дискриминировать на рабочем месте, ведь это исключено Европейской конвенцией о правах человека и другими применимыми законами. Однако если сообщение о нарушении не касается законодательства ЕС, работодатель не обязан расследовать это сообщение или предоставлять обратную связь осведомителю.

«Действительно, при принятии так называемого Закона об осведомителях были учтены минимальные требования, установленные директивой ЕС, - заявила присяжный адвокат Маарья Пильд. - Это однако не означает, что компании не могут рассматривать все сообщения о нарушениях и добровольно предлагать дополнительные меры защиты. Хотя мы понимаем, что большинство компаний не торопятся это делать. Таким образом, безусловно, закон приносит пользу, но охват его не является всеобъемлющим. С другой стороны, в тех случаях, когда закон применяется, он предусматривает ряд гарантий и защитных мер, которых ранее не существовало».

Присяжный адвокат Маарья Пильд. Triniti

Стоит отметить, что на защиту при сообщении о нарушении могут рассчитывать не только работники, но и члены правления, акционеры, пайщики, практиканты, волонтеры. Даже человек, который пришел на собеседование и в процессе найма получил информацию о возможном нарушении.

За отсутствие канала оповещения наказывать не будут

Работодатели с числом сотрудников менее 50 не обязаны создавать отдельный внутренний канал оповещения, но это не значит, что сообщить о нарушениях в таком случае невозможно.

«Важно отметить, что отсутствие канала внутри учреждения не является препятствием для сообщения о нарушении. При отсутствии внутреннего канала осведомитель всегда имеет возможность обратиться к внешнему каналу. В зависимости от сферы деятельности это может быть государственный орган, например, Финансовая инспекция, Налогово-таможенный департамент и другие», - прокомментировала пресс-секретарь Министерства юстиции и дигитехнологий Бриттен Торстенберг. Все госучреждения имеют соответствующий канал оповещения и обязаны реагировать на сообщения в соответствии с установленными законом требованиями.

Поэтому даже если предприятие по закону обязано было создать внутренний канал оповещения, но по какой-то причине, этого не сделало, сотрудник всегда может обратиться напрямую в государственный орган.

Законом, кстати, не предусмотрено ни наказания, ни штрафа для предприятий, проигнорировавших требование закона о наличии канала оповещения. Законотворцы полагают, что необходимости в наказании нет, поскольку создание канала оповещения в интересах каждого предприятия, ведь таким образом можно быстро отреагировать на потенциальное нарушение и избежать более серьезных последствий.

В Министерстве юстиции и дигитехнологий пояснили: «Таким образом, учреждение может избежать ущерба репутации. Исходя из этого соображения, многие организации уже добровольно воспользовались этой возможностью (создали канал оповещения - прим.ред.)».

Суперминистерство. Mihkel Maripuu

Пока что сообщений мало

Все по закону обязанные государственные и подведомственные им организации и местные самоуправления открыли внутренний канал оповещения.

Большинство опрошенных Rus.Postimees министерств подтвердили, что несмотря на наличие канала оповещения, за четыре месяца им не поступило ни одного сообщения о нарушении законов ЕС. Однако в Министерстве образования ответили, что информация о том, сообщил ли кто-либо о нарушении, конфиденциальна и не подлежит разглашению. Видимо, кто-то уже успел воспользоваться новыми возможностями.

Интересно, что несмотря на то, что эстонские департаменты и инспекции являются подведомственными министерствам организациями, у министерств нет данных о нарушениях, поступившим по внутренним каналам оповещения подведомственного органа. То есть, к примеру, Министерство климата не знает о том, получала ли Инспекция по окружающей среде сообщение о нарушении. Министерство юстиции и дигитехнологий, ответственное за закон, статистику также не ведет. Видимо, эти моменты законом тоже не были предусмотрены.