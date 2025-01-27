В европейских хранилищах сейчас на пятую часть меньше газа, чем в это же время в прошлом году, из-за чего биржевая цена на природный газ держится на самом высоком уровне за последние 13 месяцев. Как правило, с приходом теплых дней газ дешевеет, но ожидает ли потребителей снижение цен этой весной?
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Европейские газовые хранилища опустошаются рекордными темпами. Что произойдет с ценой на газ?
На европейском газовом рынке царит легкая паника, и участники рынка готовы платить за поставки сжиженного природного газа (СПГ) в полтора раза больше, чем в январе прошлого года. Цена выросла почти до 50 евро за мегаватт-час.