Европейские газовые хранилища опустошаются рекордными темпами. Что произойдет с ценой на газ?

В европейских хранилищах сейчас на пятую часть меньше газа, чем в это же время в прошлом году, из-за чего биржевая цена на природный газ держится на самом высоком уровне за последние 13 месяцев. Как правило, с приходом теплых дней газ дешевеет, но ожидает ли потребителей снижение цен этой весной?