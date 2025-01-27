Спасатели помогли жителю Эстонии снять застрявшее на пальце кольцо

«На первый взгляд это может показаться необычным и странным вызовом, но такие случаи встречаются время от времени, - объяснила пресс-секретарь Спасательного департамента Аннели Ооне. - У нас есть инструменты, которые позволяют разрезать кольца из прочных материалов».