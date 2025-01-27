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Спасатели помогли жителю Эстонии снять застрявшее на пальце кольцо

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

В пятницу вечером спасатели были вызваны в больницу Вильянди, чтобы помочь пациенту снять застрявшее на пальце кольцо.

Дежурный врач больницы Вильянди обратился за помощью к спасателям в 19:52. Спасатели с помощью кусачек разрезали кольцо.

«На первый взгляд это может показаться необычным и странным вызовом, но такие случаи встречаются время от времени, - объяснила пресс-секретарь Спасательного департамента Аннели Ооне. - У нас есть инструменты, которые позволяют разрезать кольца из прочных материалов».

По словам Ооне, спасатели по всей Эстонии регулярно оказывают подобную помощь врачам. «Если палец опух и невозможно снять кольцо другими способами, у нас есть необходимое оборудование», - добавила она.

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