В пятницу вечером спасатели были вызваны в больницу Вильянди, чтобы помочь пациенту снять застрявшее на пальце кольцо.
Спасатели помогли жителю Эстонии снять застрявшее на пальце кольцо
Дежурный врач больницы Вильянди обратился за помощью к спасателям в 19:52. Спасатели с помощью кусачек разрезали кольцо.
«На первый взгляд это может показаться необычным и странным вызовом, но такие случаи встречаются время от времени, - объяснила пресс-секретарь Спасательного департамента Аннели Ооне. - У нас есть инструменты, которые позволяют разрезать кольца из прочных материалов».
По словам Ооне, спасатели по всей Эстонии регулярно оказывают подобную помощь врачам. «Если палец опух и невозможно снять кольцо другими способами, у нас есть необходимое оборудование», - добавила она.