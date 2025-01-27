В понедельник, 27 января, согласно предварительным результатам расследования, было объявлено, что в двигателях самолета авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение в декабре, обнаружены птичьи перья и следы крови.
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Двигатели потерпевшего крушение самолета в Южной Корее были заполнены птичьими перьями и кровью
Согласно анализу ДНК, в двигателях самолета, попавшего в трагическую аварию, были найдены перья и кровь чирок-клоктуна (Sibirionetta formosa), перелетной птицы, которая зимует в Корее, мигрируя из Сибири.