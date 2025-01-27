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Двигатели потерпевшего крушение самолета в Южной Корее были заполнены птичьими перьями и кровью

Перевод: Сергей Светлов
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Обломки самолета компании Jeju Air в международном аэропорту Муан через несколько недель после крушения 29 декабря.
Обломки самолета компании Jeju Air в международном аэропорту Муан через несколько недель после крушения 29 декабря. Фото: Yonhap/EPA/Scanpix

В понедельник, 27 января, согласно предварительным результатам расследования, было объявлено, что в двигателях самолета авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение в декабре, обнаружены птичьи перья и следы крови.

Согласно анализу ДНК, в двигателях самолета, попавшего в трагическую аварию, были найдены перья и кровь чирок-клоктуна (Sibirionetta formosa), перелетной птицы, которая зимует в Корее, мигрируя из Сибири.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air 29 декабря выполнял рейс из столицы Таиланда Бангкока в международный аэропорт Муан на юго-западе Южной Кореи. При заходе на посадку самолет совершил аварийную посадку и после столкновения с бетонным барьером загорелся. Из 181 пассажира и членов экипажа на борту погибли 179 человек, что делает эту катастрофу крупнейшей в истории страны. Выжили лишь два бортпроводника.

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