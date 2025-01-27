Двигатели потерпевшего крушение самолета в Южной Корее были заполнены птичьими перьями и кровью

Согласно анализу ДНК, в двигателях самолета, попавшего в трагическую аварию, были найдены перья и кровь чирок-клоктуна (Sibirionetta formosa), перелетной птицы, которая зимует в Корее, мигрируя из Сибири.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air 29 декабря выполнял рейс из столицы Таиланда Бангкока в международный аэропорт Муан на юго-западе Южной Кореи. При заходе на посадку самолет совершил аварийную посадку и после столкновения с бетонным барьером загорелся. Из 181 пассажира и членов экипажа на борту погибли 179 человек, что делает эту катастрофу крупнейшей в истории страны. Выжили лишь два бортпроводника.