Борис Тух Вселенная мстителя: камни, кровь и пламя

Чем по трясине возвращаться вспять.

(Уильям Шекспир. «Макбет»).

Я не случайно вспомнил о «Макбете». «Куллерво» VAT-театра во многом перекликается с фантастически великолепной постановкой Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер. Перекликается обжигающим дыханием древности, завораживающе музыкальным звучанием архаических заклинаний и - так необходимым именно в эти дни - антивоенным пафосом. И знанием того, что губительная сила зла воплощена не в одних только бездарных и меркантильных политиках, которые - намеренно или по некомпетентности своей - подталкивают мир к пропасти.

Зло вообще разлито повсюду, его очень много в самой природе человека. Самое время его исследовать. Миф - прекрасный материал для этого, и чем древнее миф, чем дальше он от авторского (пусть анонимного) художественного творчества, тем больше в нем материала для исследования. Потому что в поэзии (будь то «Илиада» и «Одиссея», будь то средневековые «Песнь о Нибелунгах», «Парцифаль» и пр.) эпический герой после длительной литературной обработки приобрел высокие человеческие качества: рыцарское благородство, сострадание к слабым и пр. А если идти к самым истокам мифов - то все они о беспощадной борьбе за существование, в которой чтобы выжить, надо превзойти врагов/конкурентов по всем позициям. Включая коварство и жестокость.

Кузнец Ильмар (Танель Саар). Фото: Ребекка Розалие Парбус/VAT-театр