20 января мир искусственного интеллекта испытал настоящее потрясение: в Китае компания DeepSeek представила новый продукт, DeepSeek R1, который, благодаря своим известным возможностям, дает фору таким компаниям, как OpenAI и Google.
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Неожиданный конкурент ⟩ Мир искусственного интеллекта испытал потрясение
Создание такой модели, а также обучение ей поднимают много болезненных вопросов. У существующих инвесторов в искусственный интеллект также может возникнуть вопрос: действительно ли мы заплатили правильную цену за «все это»?