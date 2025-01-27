Пн, 27.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Неожиданный конкурент Мир искусственного интеллекта испытал потрясение

Перевод: Дмитрий Рая
Copy
DeepSeek грозит перевернуть все представления о стоимости разработки нового искусственного интеллекта и многое другое.
DeepSeek грозит перевернуть все представления о стоимости разработки нового искусственного интеллекта и многое другое. Фото: IMAGO/CFOTO

20 января мир искусственного интеллекта испытал настоящее потрясение: в Китае компания DeepSeek представила новый продукт, DeepSeek R1, который, благодаря своим известным возможностям, дает фору таким компаниям, как OpenAI и Google.

Создание такой модели, а также обучение ей поднимают много болезненных вопросов. У существующих инвесторов в искусственный интеллект также может возникнуть вопрос: действительно ли мы заплатили правильную цену за «все это»?

Искусственный интеллект (ИИ) находится в центре глобальных инноваций, а такие страны, как США, лидируют в этой гонке благодаря огромным инвестициям и передовым проектам, таким как OpenAI ChatGPT.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх