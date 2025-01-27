Швеция открыла расследование по факту диверсии на Балтийском море

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также написал в X, что, по всей видимости, как минимум один кабель, принадлежащий «латвийской организации», был поврежден, и что он находился в тесном контакте с Силиней в течение всего 26 января. Оптоволоконный кабель передачи данных между Швецией и Латвией в районе между Вентспилсом и Готландом был поврежден рано утром 26 января.

Предполагаемые диверсии

В последние недели и месяцы предполагаемые диверсии, совершенные так называемым российским теневым флотом против кабелей и трубопроводов в Балтийском море, неоднократно привлекали внимание. 25 декабря власти Финляндии задержали судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море. Финская береговая охрана наложила арест на танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило своим якорем кабель между Финляндией и Эстонией.

17 ноября был поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. В финской компании Cinia, занимающейся безопасностью критической инфраструктуры, также предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.

В то же время разведслужбы США и ЕС пришли к выводу, что повреждения подводных кабелей в Балтийском море, которые происходили в последние месяцы, скорее всего, были случайными, а не результатом диверсий со стороны России, сообщила 19 января газета The Washington Post со ссылкой на источники.