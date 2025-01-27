Суд приговорил виновника смертельного ДТП на Лаагна-теэ к длительному тюремному заключению

В суде отметили, что время, проведенное в предварительном заключении, должно быть включено в приговор и засчитано как отбытое с момента задержания в качестве подозреваемого 18 апреля 2024 года.

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Суд также постановил, что в качестве дополнительного наказания Друшляк должен быть лишен права управления транспортными средствами на два года и шесть месяцев.

Друшляк обвиняется в превышении скорости во время вождения в нетрезвом виде на Лаагна-теэ в Таллинне 18 апреля 2024 года, что повлекло за собой смерть женщины, переходившей пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Суд установил, что нарушения, допущенные обвиняемым, привели к смерти человека. Из-за выявленного у обвиняемого опьянения он не мог контролировать транспортное средство в той степени, которая необходима для безопасного управления, а также быстро и правильно реагировать на дорожные ситуации, что сделало невозможным управление транспортным средством.

На его способность управлять автомобилем также повлияло превышение скорости. В результате подсудимый совершил наезд на пешехода. Суд установил, что скорость автомобиля, которым управлял Друшляк, в момент наезда на пешехода составляла 130 км/ч. Такая скорость, несомненно, была сознательным выбором водителя. По мнению суда, каждый водитель знает, что с увеличением скорости тормозной путь автомобиля становится длиннее, а изменение направления движения становится более опасным.

Было установлено, что, перед тем как сесть за руль, Друшляк употреблял наркотики и алкоголь. Его алкогольное опьянение было относительно высоким, а также он находился в состоянии опьянения от употребления запрещенных веществ. Из показаний Друшляка следует, что он понимал, что ему нельзя садиться за руль, поскольку он был пьян.

Принимая во внимание степень вины обвиняемого, отсутствие отягчающих обстоятельств и смягчающее обстоятельство (обвиняемый раскаялся и извинился перед жертвами), а также личные характеристики обвиняемого, суд считает, что степень вины такова, что наказание должно быть выше среднего уровня (7,5 лет), и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Общая сумма сумма судебных расходов, взысканных с Друшляка, составила 5723,55 евро.

Кроме того, суд обязал обвиняемого возместить судебные издержки потерпевших в размере 4154,10 евро.

Решение суда не вступило в силу. Апелляция на решение может быть подана в Таллиннский окружной суд в течение 30 дней.