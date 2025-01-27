Известному гонщику дорого обошлось шоу, которое он устроил для публики

23-летний Солберг, по мнению судей, создал ненужную опасность для окружающих, устроив дрифт на одном из поворотов знаменитой трассы Формулы-1 в Монако, которая в тот момент была открыта для обычного движения. Жюри ралли приняло решение добавить к его итоговому времени пять минут штрафа.

После воскресных спецучастков раллисты возвращались по Альпийским дорогам в Монако, где в четверг начался этап. После финишного подиума на площади Казино участники проследовали по городским улицам в закрытый парк (parc fermé). На этом пути они проехали и несколько участков городской трассы Монако, включая знаменитую шпильку Фермон, где некоторые гонщики решили продемонстрировать возможности своих автомобилей.

На видео видно, как перед Toyota Yaris Rally2 Оливера Солберга и его штурмана Эллиота Эдмондсона ту же шпильку прошел Hyundai Шарля Мюнстера, который также попытался войти в поворот боком. Однако Солберг сделал эффектный дрифт, проехав совсем близко от автомобилей и зрителей, наблюдавших за происходящим с тротуаров.

Видеозапись, попавшая к судьям, стала основным доказательством, из-за которого началось расследование действий Солберга, тогда как остальные гонщики избежали наказания. Солберг признал, что действительно проехал боком в присутствии зрителей, однако, по его мнению, в этом маневре не было ничего опасного.