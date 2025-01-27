На завершившемся накануне первом этапе чемпионата мира по ралли в Монте-Карло после финиша последнего спецучастка были вынесены дополнительные штрафы. Серьезно пострадал Оливер Солберг (Toyota), выступавший в классе Rally2.
Известному гонщику дорого обошлось шоу, которое он устроил для публики
23-летний Солберг, по мнению судей, создал ненужную опасность для окружающих, устроив дрифт на одном из поворотов знаменитой трассы Формулы-1 в Монако, которая в тот момент была открыта для обычного движения. Жюри ралли приняло решение добавить к его итоговому времени пять минут штрафа.
После воскресных спецучастков раллисты возвращались по Альпийским дорогам в Монако, где в четверг начался этап. После финишного подиума на площади Казино участники проследовали по городским улицам в закрытый парк (parc fermé). На этом пути они проехали и несколько участков городской трассы Монако, включая знаменитую шпильку Фермон, где некоторые гонщики решили продемонстрировать возможности своих автомобилей.
На видео видно, как перед Toyota Yaris Rally2 Оливера Солберга и его штурмана Эллиота Эдмондсона ту же шпильку прошел Hyundai Шарля Мюнстера, который также попытался войти в поворот боком. Однако Солберг сделал эффектный дрифт, проехав совсем близко от автомобилей и зрителей, наблюдавших за происходящим с тротуаров.
Видеозапись, попавшая к судьям, стала основным доказательством, из-за которого началось расследование действий Солберга, тогда как остальные гонщики избежали наказания. Солберг признал, что действительно проехал боком в присутствии зрителей, однако, по его мнению, в этом маневре не было ничего опасного.
Судьи указали, что поскольку ралли Монте-Карло проходит по очень узким дорогам, как в Альпах, так и в городе Монако, правилами было строго запрещено устраивать подобные шоу-езды на протяжении всего этапа. Поскольку Солберг нарушил это правило, ему была назначена пятиминутная штрафная санкция.
К счастью для Солберга, это наказание не сильно повлияло на его положение. Шведско-норвежский гонщик не заявлял этап в Монте-Карло как этап для набора очков в зачете WRC2, поэтому он не потерял важных очков чемпионата. Изначально Солберг занял шестое место в зачете автомобилей Rally2, но после штрафа опустился на восьмое место, уступив победителю Йоану Росселю в общей сложности девять минут.
У Солберга есть болезненный опыт, связанный с попытками развлечь публику. В прошлом году на Ралли Португалии после зрительского спецучастка в Лусаде он устроил перед зрителями так называемые «пончики». Тогда это также закончилось штрафом, из-за которого Солберг потерял первое место в классе WRC2, уступив его Гасу Гринсмиту.
Чемпионат мира продолжится зимним Ралли Швеции, которое пройдет с 13 по 16 февраля. Солберг примет в нем участие, выступая на домашнем этапе в зачете WRC2 и претендуя на очки. Среди его конкурентов будут эстонские гонщики: Роберт Вирвес (Škoda), Георг Линнамяэ (Toyota) и Ромет Юргенсон (Ford).