Ночной пожар в Таллинне: из-за загоревшегося дивана пострадали четыре человека

В четверть первого ночи спасатели отправились на улицу Тедре в Кристийне, где, как им сообщили, в подъезде заметили дым, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Прибыв на место, спасатели увидели, что из окна третьего этажа идет густой черный дым.