В воскресенье ночью в таллиннском районе Кристийне из-за небрежного курения загорелся диван и в результате пострадали четыре человека.
Ночной пожар в Таллинне: из-за загоревшегося дивана пострадали четыре человека
В четверть первого ночи спасатели отправились на улицу Тедре в Кристийне, где, как им сообщили, в подъезде заметили дым, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Прибыв на место, спасатели увидели, что из окна третьего этажа идет густой черный дым.
Спасатели силой открыли дверь и увидели густо задымленную квартиру. Спасатели в противодымном снаряжении эвакуировали из квартиры четырех пострадавших, которых передали скорой помощи. В комнате горел диван, который быстро потушили с помощью воздушно-пенного огнетушителя.
С высокой вероятностью пожар начался из-за непогашенной сигареты.