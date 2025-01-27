Окружной суд пришел к выводу, что, поскольку кокаин был обнаружен в доме, где Иван Турыгин проживал не один, прокуратура не смогла доказать, что именно он занимался распространением наркотиков. Суд также отклонил позицию уездного суда, который считал неправдоподобным, что приобретение и хранение кокаина могли происходить без ведома Ивана Турыгина.

Уездный суд проигнорировал закрепленный в судебной практике принцип, что жизненная правдоподобность не может считаться самостоятельным доказательством. Однако утверждения Турыгина о значительных и масштабных нарушениях уголовно-процессуального права в ходе досудебного производства в основном не повлияли на итоговое решение.

Государство обязано возместить Турыгину процессуальные расходы в размере 39 313,21 евро. Остальные расходы, связанные с производством, остаются на Турыгине. Кроме того, суд обязал государство выплатить Турыгину 15 000 евро в качестве компенсации расходов на апелляционное производство, при этом остальные издержки апелляции остались на его счет.

Хранение крупного количества кокаина

В июне 2024 года Харьюский уездный суд признал Ивана Турыгина виновным в хранении крупного количества кокаина и назначил ему наказание в виде двухлетнего тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если обвиняемый в течение двух лет и двух месяцев испытательного срока не совершит новое умышленное преступление.

Согласно обвинению, Турыгин приобрел крупное (способное вызвать наркотическое опьянение как минимум у десяти человек) количество кокаина и хранил его у себя дома.