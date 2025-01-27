Калдвеэ и Лилль продолжают борьбу за олимпийские путевки

В четвертьфинале их соперниками стали представители Южной Кореи Ким и Сон. Встреча началась спокойно, и после третьего энда эстонцы вели со счетом 3:1. Однако в четвертом энде соперники набрали три очка, перевернув ход матча в свою пользу – 4:3.

В пятом энде Марие Калдвеэ и Харри Лилль взяли инициативу в свои руки, заработав сразу пять очков и выйдя вперед со счетом 8:4. В следующем энде южнокорейская пара ответила двумя очками, но эстонцы завершили матч, добавив еще два очка в последнем энде.

Калдвеэ и Лилль одержали уверенную победу в четвертьфинале со счетом 10:6.

Сегодня эстонская пара встретится в полуфинале с японским дуэтом Чиаки Мацуумура и Ясумаса Танидой. Японцы вышли в полуфинал, одержав победу в четвертьфинале над одной из фаворитов турнира – парой Магнуса Недреготтена, который также является тренером эстонской команды, и его партнершей Кристин Скаслиен.

Главной целью сезона для Марие Калдвеэ и Харри Лилля является завоевание первой в истории Эстонии олимпийской путевки по керлингу – чтобы выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане - Кортина-д’Ампеццо.

Благодаря серебряной медали, завоеванной на прошлом чемпионате мира, Калдвеэ и Лилль занимают второе место в олимпийском рейтинге. Однако окончательное решение о попадании Эстонии на Олимпиаду будет принято после чемпионата мира, который пройдет в мае. На Олимпийские игры, помимо страны-хозяйки Италии, смогут поехать семь лучших пар.