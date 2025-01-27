После изменения движения на Пярнуском шоссе число ДТП с участием автобусов сократилось

Прошлой осенью на виадуке Пярнуского шоссе в направлении в центр города были расширены полосы движения. Располагавшаяся вдоль проезжей части велосипедная дорожка была ликвидирована, а велосипедисты для пересечения виадука направлены на отделенную от дороги пешеходную зону. В предыдущем решении автобусная полоса была слишком узкой, из-за чего там происходили небольшие аварии с участием автобусов.

«По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в 2022 и 2023 годах было зарегистрировано по 22 случая аварий, а в прошлом году – только 12. Чаще всего это были аварии с участием автобуса, а после введенных изменений с участием автобуса произошло только одно ДТП», – сказал вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван.