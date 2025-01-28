В Таллинне проектируются новые трамвайные ветки. Жители микрорайона Пельгуранд, по улицам которого также начнет курсировать трамвай, возмущаются: будет шумно, возникнут опасные ситуации для детей и животных, может нарушиться целостность жилых домов. О том, почему все эти беспокойства преувеличены, а трамвай в Пельгуранд - необходимая инвестиция в будущее всего Пыхья-Таллинна, пишет активист и блогер Даниил Куракин.
Еще одна трамвайная линия в Таллинне: спасение района, который растет как на дрожжах
До конца этого десятилетия в Таллинне появятся две новые трамвайные линии. Первая и самая ожидаемая - на улице Лийвалайа, которая разгрузит эту улицу, а реконструкция городского пространства на ней сделает Лийвалайа намного более привлекательной частью города, чем она есть сейчас.
По проекту линия будет доходить до перекрестка улиц Эндла и Техника, тем самым открывая возможность соединения районов Мустамяэ и Вяйке-Ыйсмяе с центром города благодаря удобному трамвайному сообщению, которого этим районам уже достаточно давно не хватает.
Однако когда речь заходит о микрорайоне Пельгуранд, куда также должна быть проложена трамвайная линия, местные жители выражают возмущение в интернете, уверяя, что целые квартирные товарищества выступают против трамвая на их улицах.
В одной из групп в Facebook появляются даже посты от лиц, связанных с Центристской партией, которые разгоняют негативные настроения среди участников группы. Результатом стало то что, действительно, появилось много людей, выступивших против строительства этой трамвайной линии и утверждающих , что трамвай принесет в их жизнь сплошные беды. Какие аргументы они используют, дабы показать, что им трамвай не нужен?
Основная аргументация строится на отсутствии понимания того, что такое современный трамвай, как он работает и зачем он нужен. Первое, что стоит сразу обозначить - современный трамвай - это не громыхающее нечто, как его описывают некоторые, а достаточно тихое транспортное средство, не вызывающее никаких вибраций, которые бы нанесли вред окружающим зданиям. Обычно урбанисты любят приводить в пример трамвай в Праге, который курсирует прямо по кривым улочкам старого города, не причиняя никакого вреда зданиям XIX века и старше.
Но я приведу более близкий пример, он находится на расстоянии двух часов путешествия на пароме. В Хельсинки точно также имеется большой исторический центр с достаточно узкими улицами, на которых, тем не менее, работает современный трамвай, никак не нарушая как целостность зданий, так и покой местных жителей.
Особенно возмущенными в Таллинне оказались жители улицы Пухангу, которые говорят, что их улица слишком узкая для трамвая, а их дома 60-х - 70-х годов не выдержат вибраций, создаваемых этим транспортом. На самом деле, Пухангу хорошо подходит для трамвая. В качестве примера, почему эти опасения надуманы, можно привести улицу Техтаанкату в Хельсинки, которая даже уже таллиннской Пухангу, однако трамвай здесь спокойно работает в обоих направлениях, нисколько не стесняя прохожих и даже оставляя место для припаркованных автомобилей.
Сверху на фото улица Техтаанкату, внизу улица Пухангу в Таллинне. Как мы видим, на финской улице две пары рельсов, которые находятся даже ближе к домам, чем планируется на Пухангу. Ширина колеи таллиннского трамвая всего на 67 мм шире хельсинкского.
Более того, эта финская улица формируется домами первой четверти XX века, которые намного старше хрущевок на Пухангу, но при этом стоят спокойно себе уже почти сто лет, и трамвайная линия, появившаяся здесь, вероятно, даже раньше самих зданий, им нисколько не вредит. Можно даже не выезжать из Таллинна и посмотреть на улицу Маяка в Ласнамяэ, где трамвай курсирует в обоих направлениях с 1955-го года, и дома все еще целые, а люди там все еще живут.
Член Центристской партии Мануэла Пихлап в группе в Facebook вопрошает, почему на презентации линии не было ничего сказано о влиянии вибраций, но ответ достаточно простой: никакого реального эффекта от них просто не существует. Также трамвай, передвигающийся по рельсам, имеет неизменные габариты, ему не нужно много пространства для маневра, поэтому этот вид транспорта наиболее предпочтителен как раз для узких улиц, в отличие от тех же автобусов.
Не выдерживают никакой критики и аргументы о шуме трамвая. Да, действительно, трамваи моделей Tatra и CAF издают шумы на крутых поворотах, однако в представленных городом планах нет условий, при которых трамваи бы шумели настолько, что это мешало бы людям.
Трамваи могут сильно шуметь на разворотном кольце, но оно и не будет настолько маленьким, чтобы от вагонов был громкий шум, а также на всех планах, где оно есть, оно находится в стороне от жилых домов. На конечных станциях трамваи обычно не разгоняются, ездят медленно или вообще стоят, что можно увидеть на разворотном кольце Вана-Лыуна. Так что в Пельгуранде трамваи просто не смогут издавать сильный шум при повороте.
Более того, к тому времени как эта линия будет построена, в Таллинне, скорее всего, не останется классических "татр", поскольку все они будут заменены на новые трамваи Pesa Twist, которые намного современнее даже испанских "кафов" и вообще не издают никакого шума при поворотах, в чем можно убедиться уже сейчас, гуляя по Таллинну. Современный трамвай - это тихое и экологичное транспортное средство, но, что самое главное, безопасное. Опасность попасть под трамвай статистически намного ниже, чем попасть под машину, и беспокойство за детей или взрослых, гуляющих с животными, также не имеет под собой реальной основы.
Как уже было сказано, трамвай передвигается по рельсам, и за счет их наличия на дороге человек подсознательно уже понимает: там, где он идет, может проехать транспорт. Когда появление на дороге какого-либо транспорта не является для человека неожиданностью, и он осознает, что тот же трамвай может показаться на этой улице, он психологически ведет себя более осторожно, что подтверждают различные исследования. К тому же, по улице Пухангу ездят автобусы, ездят автомобили, которые шумят больше, и создают большую опасность на дорогах, однако массового возмущения по этому поводу не наблюдается.
Наконец, почему трамвай в Пельгуранд необходим? Некоторые в оправдание ненужности трамвая говорят, что на его маршруте находятся школы и детские сады, которые на самом деле являются одной из причин, почему трамвай здесь должен быть. Опустим даже тот факт, что, во избежание пробок на дорогах, детей в школы лучше всего отправлять именно на общественном транспорте.
Сам по себе Пельгуранд - это второй по населению микрорайон Пыхья-Таллинна после Пельгулинна, а мы знаем теперь, исходя из генерального плана развития Пыхья-Таллинна, что его население в недалеком будущем увеличится на 40 000 человек. Этот трамвай будет работать как часть большой системы, которую Таллинн подготовил для Пыхья-Таллинна в рамках большого генерального плана по улучшению мобильности в районе, поэтому странно слышать реплики о том, что, раз в Пельгуранде нет новых домов, население не увеличится, а значит, трамвай не нужен.
Если не развивать систему общественного транспорта с учетом растущего населения района, улицы Копли и Сыле не смогут выдерживать огромное количество автобусов и машин на дороге, пробки и загазованность воздуха будут неизбежны. Трамвай, как безэмиссионный вид транспорта, улучшит качество окружающей среды за счет того, что некоторые люди смогут отказаться от автомобиля для регулярных поездок, например, на работу, а также сможет заменить некоторые автобусы, и все это вместе уменьшит количество транспорта на дорогах настолько, чтобы пробки не были проблемой.
Исследование, которое показало необходимость строительства трамвая, во-первых, подтверждает, что улица Пухангу подходит для него, в то время как альтернативные варианты сложнее в реализации, и скорость трамвая в 30 км/ч не доставит жителям проблем, а во-вторых, плотность населения Пельгуранда также говорит о том, что для предотвращения транспортного коллапса трамвай будет лучшим решением.
Никто из серьезных исследователей мобильности не говорит о трамвае в Пельгуранд как о способе с ветерком добраться до пляжа. Трамваи нужны для решения конкретных задач, с которыми не справляются автобусы, и конкретно этот трамвай позволит разгрузить улицу Сыле, и жителям Пельгуранда можно будет доезжать до центра города с еще большим удобством, чем раньше. В противном случае, с ростом численности населения Пыхья-Таллинна, сами жители все того же Пельгуранда будут сожалеть, стоя в пробке, об отсутствии более быстрой возможности добраться в центр.
Центристы же сейчас просто набирают политические очки, провоцируя протест даже против тех проектов, которые сами когда-то согласовали, и трамвай в Пельгуранд - один из них.