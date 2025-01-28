Еще одна трамвайная линия в Таллинне: спасение района, который растет как на дрожжах

Член Центристской партии Мануэла Пихлап в группе в Facebook вопрошает, почему на презентации линии не было ничего сказано о влиянии вибраций, но ответ достаточно простой: никакого реального эффекта от них просто не существует. Также трамвай, передвигающийся по рельсам, имеет неизменные габариты, ему не нужно много пространства для маневра, поэтому этот вид транспорта наиболее предпочтителен как раз для узких улиц, в отличие от тех же автобусов.

Не выдерживают никакой критики и аргументы о шуме трамвая. Да, действительно, трамваи моделей Tatra и CAF издают шумы на крутых поворотах, однако в представленных городом планах нет условий, при которых трамваи бы шумели настолько, что это мешало бы людям.

Трамваи могут сильно шуметь на разворотном кольце, но оно и не будет настолько маленьким, чтобы от вагонов был громкий шум, а также на всех планах, где оно есть, оно находится в стороне от жилых домов. На конечных станциях трамваи обычно не разгоняются, ездят медленно или вообще стоят, что можно увидеть на разворотном кольце Вана-Лыуна. Так что в Пельгуранде трамваи просто не смогут издавать сильный шум при повороте.