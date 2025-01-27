«В Международный день памяти Холокоста мы вспоминаем 80 лет со дня освобождения концлагеря нацистской Германии Аушвиц-Биркенау. Мы не забудем самые мрачные моменты в истории человечества. Убили шесть миллионов евреев и миллионы других, в одном только Освенцием 1,1 млн человек. Этот кошмар никогда не должен повториться», - сказал Цахкна.

«Сейчас мы стоим лицом к лицу с самым мрачным периодом после Второй мировой войны - Россия совершает в Украине геноцид, депортации и другие преступления против человечества. В Европе поднимают голову антисемитизм и правый экстремизм», - продолжил министр.

«Наш долг - сохранять единство, поддерживать память о Холокосте, извлечь урок из этого мрачного мгновения и противостоять любой дискриминации, нетерпимости, расизму и ксенофобии. Только так мы сможем добиться того, что ужасы прошлого не повторятся в будущем. "Никогда больше" не должно остаться всего лишь словами, но должно стать действием», - добавил Цахкна.