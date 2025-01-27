В конце прошлой недели в Таллинне вандал, личность которого пока не установлена, серьезно повредил автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажного дома. Поиском злоумышленника занимается полиция.
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Фото ⟩ Облили кефиром и проткнули шины: в Ласнамяэ орудует вандал?
В группе «EZ-дуны!» на выходных появился пост о случае вандализма на парковке у многоквартирного дома в столичном районе Ласнамяэ. Автор публикации Виктория надеется найти свидетелей или владельцев машин, видеорегистраторы которых могли запечатлеть злоумышленника.