Фото Облили кефиром и проткнули шины: в Ласнамяэ орудует вандал?

В группе «EZ-дуны!» на выходных появился пост о случае вандализма на парковке у многоквартирного дома в столичном районе Ласнамяэ. Автор публикации Виктория надеется найти свидетелей или владельцев машин, видеорегистраторы которых могли запечатлеть злоумышленника.

«В ночь с 23 на 24 января у дома на Викерлазе, 13 на правой передней двери машины моего дедушки нацарапали крест, на капоте написали что-то вроде "Где встал?". В ночь с 24 на 25 января прорезали ножом четыре колеса и вылили на машину кефир или подобный ему молочный продукт», - пишет Виктория.