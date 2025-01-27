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Фото Облили кефиром и проткнули шины: в Ласнамяэ орудует вандал?

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В конце прошлой недели в Таллинне вандал, личность которого пока не установлена, серьезно повредил автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажного дома. Поиском злоумышленника занимается полиция.

В группе «EZ-дуны!» на выходных появился пост о случае вандализма на парковке у многоквартирного дома в столичном районе Ласнамяэ. Автор публикации Виктория надеется найти свидетелей или владельцев машин, видеорегистраторы которых могли запечатлеть злоумышленника.

«В ночь с 23 на 24 января у дома на Викерлазе, 13 на правой передней двери машины моего дедушки нацарапали крест, на капоте написали что-то вроде "Где встал?". В ночь с 24 на 25 января прорезали ножом четыре колеса и вылили на машину кефир или подобный ему молочный продукт», - пишет Виктория.

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