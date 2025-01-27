ЕС выступил против планов Трампа переселить палестинцев

В минувшие выходные, в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников, ХАМАС демонстративно выставил напоказ свою силу: десятки вооруженных боевиков в масках и униформе вышли на центральную площадь города Газа. Соглашение с Израилем представители ХАМАС назвали «победным сопротивлением».

Израиль категорически отвергает возможность сохранения власти ХАМАС в секторе Газа после окончания войны и объявил целью своих действий ликвидацию этого движения. При этом планов по будущему управлению сектором Газа израильское правительство пока не представило. В декабре ХАМАС объявил о согласии с предложением Египта о создании палестинского органа управления сектором Газа. Останется ли Израиль доволен этим планом, пока неизвестно.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли не менее 46 876 палестинцев и еще 110 642 были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболлах», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. «Хезболлах» регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.