МНЕНИЕ Почему мужчины не заводят детей

Подчеркиваю, «легкий насморк или кашель», потому что после пандемии коронавируса к любым вирусным заболеваниям относятся с некоторой истеричностью. Но особенно осенью дети, которые только начали ходить в детский сад, подхватывают вирусы один за другим, так как их иммунная система постоянно тренируется.

В то же время в детских садах ожидают, что вы не приведете утром ребенка с кашлем и насморком. Я знаю, что многие родители игнорируют это ожидание, возможно, легкомысленно, но зачастую у них просто нет выбора.

Представим себе, что мать работает час за часом, и не в уютном офисе, где можно попивать кофе, а на тяжелой работе, а отец, например, работает водителем погрузчика, трудится в другом городе или его вовсе нет. Думая об этом, я все больше понимаю, какая это огромная привилегия, когда хотя бы один из родителей может позволить себе работать дома. Альтернатива - уйти с работы или нанять частную няню. Но не все могут себе это позволить.

К сожалению, далеко не все рабочие места подходят для родителей с детьми, и не все работодатели могут учитывать их проблемы, ведь особенно в частном бизнесе сначала нужно выжить. И чем меньше в обществе детей, тем меньше в нем понимания того, что требуется от родителей для воспитания детей.