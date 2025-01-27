Общественная дискуссия о рождении детей, особенно на политическом уровне, пуста, часто носит пропагандистский характер и ускользает от главных вопросов, пишет редактор Postimees Андрес Херкель.
МНЕНИЕ ⟩ Почему мужчины не заводят детей
Должен признаться, что мне было довольно сложно взяться за написание этой статьи. Кто я такой, чтобы упрекать бездетных или говорить молодым женщинам, что сначала нужно рожать детей? Думаю, что какой-то авторитет и право говорить на эти темы у пожилого мужчины могли бы быть, если бы он, скажем, воспитал как минимум пятерых детей, желательно с одной женой.
Из моих троих детей двое родились, можно сказать, в последний момент. Вот теперь я здесь - человек предпенсионного возраста, отец дошкольников.
Но я счастлив и бесконечно благодарен эстонским врачам. Я также горжусь своим взрослым ребенком. Без сомнений верю психологам, которые утверждают, что дети улучшают качество нашей жизни, а вместе с ними мы растем и сами, открывая для себя перспективы, которых иначе бы не заметили.
Судя по моему жизненному опыту, могу сказать, что в наши дни дети в большинстве случаев не рождаются вовсе не по медицинским причинам. Конечно, бывают исключения, но наши возможности избежать бездетности сегодня гораздо шире, чем когда-либо в истории. Тем не менее многие упускают и эту возможность.
Общественная дискуссия на эту тему, особенно на политическом уровне, пуста, часто носит пропагандистский характер и ускользает от главных вопросов. Одни абсолютизируют предложенные ими меры - например, дополнительные пособия за третьего ребенка, а другие их критикуют - иногда аргументированно, а порой просто потому, что это предложение исходит от оппонентов.
Думаю, что многим политикам некомфортно участвовать в таких спорах. Тем более, что денег мало, экономика в упадке, а война угрожающе близка.
На самом деле финансовые меры поддержки рождения детей в виде родительской зарплаты у нас довольно щедрые, и они стали более гибкими. Однако большая проблема, кажется, заключается в том, что ожидание, связанное с родительской зарплатой, побуждает молодых людей сначала сосредотачиваться на карьере.
Сначала ищут хорошо оплачиваемую работу, но это занимает время, что становится фактором увеличения возраста первых родов. Помню времена, когда некоторые люди заводили детей уже на первых курсах университета, а сейчас это встречается намного реже.
Как отец маленьких детей, я замечаю множество проблем, которые часто остаются в тени обсуждений. Хотим мы признать это или нет, но если мать маленького ребенка какое-то время не работает, то ей очень трудно вернуться на рынок труда.
А если работа есть, то всем сторонам, включая работодателя, приходится учитывать, что ребенок, посещающий детский сад, часто болеет, и кто-то из родителей должен оставаться с ним дома. В случае с несколькими детьми это может занять недели, пока все снова полностью не поправятся.
Честно говоря, я даже не знаю, что бы делал со своими детьми, если бы работа в Postimees не предоставляла довольно гибкой возможности работать из дома. В конце концов, в крайнем случае я могу закончить свои статьи даже ночью. Иногда, если у ребенка легкий насморк или кашель, его можно ненадолго взять с собой на работу или на встречу - такое случалось, и обычно люди относятся к этому с пониманием.
Подчеркиваю, «легкий насморк или кашель», потому что после пандемии коронавируса к любым вирусным заболеваниям относятся с некоторой истеричностью. Но особенно осенью дети, которые только начали ходить в детский сад, подхватывают вирусы один за другим, так как их иммунная система постоянно тренируется.
В то же время в детских садах ожидают, что вы не приведете утром ребенка с кашлем и насморком. Я знаю, что многие родители игнорируют это ожидание, возможно, легкомысленно, но зачастую у них просто нет выбора.
Представим себе, что мать работает час за часом, и не в уютном офисе, где можно попивать кофе, а на тяжелой работе, а отец, например, работает водителем погрузчика, трудится в другом городе или его вовсе нет. Думая об этом, я все больше понимаю, какая это огромная привилегия, когда хотя бы один из родителей может позволить себе работать дома. Альтернатива - уйти с работы или нанять частную няню. Но не все могут себе это позволить.
К сожалению, далеко не все рабочие места подходят для родителей с детьми, и не все работодатели могут учитывать их проблемы, ведь особенно в частном бизнесе сначала нужно выжить. И чем меньше в обществе детей, тем меньше в нем понимания того, что требуется от родителей для воспитания детей.
Отношение и поддержка зачастую важнее денег. У моих детей-дошкольников есть только один дедушка, который очень старается, но живет в паре сотен километров от нас и не может приехать на помощь в любой момент.
Однако я все больше осознаю, насколько важным было введение Дня бабушек и дедушек и какую благодарную работу делают детские сады, напоминая о нем. Многим именно бабушки и дедушки оказывают незаменимую поддержку, а иногда, возможно, и вдохновляют на то, чтобы завести детей.
Но если бабушки и дедушки еще молоды, то они, как правило, работают на полную ставку, а когда стареют, уже сами нуждаются в помощи. К тому же в индивидуалистическом обществе эти связи ослабли, поэтому готовность бабушек и дедушек поддерживать молодых родителей уже не воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
Таким образом, иногда дети не появляются на свет, потому что их (потенциальные) родители либо заняты «самореализацией», либо вынуждены бороться за выживание в хаотичном обществе. А иногда дело в том, что у (потенциальных) бабушек и дедушек запланирован урок йоги или поездка в теплые края, и их нежелание помочь лишает молодых людей смелости заводить детей.
Текущая дискуссия о снижении численности населения малоэффективна до тех пор, пока каждому из нас не хватит смелости встать перед зеркалом и спросить себя: что я сделал неправильно или чего не сделал, чтобы все происходило именно так?
По-прежнему слишком односторонне фокусируются на том, почему женщины не рожают детей. Несколько лет назад разгорелся скандал вокруг одного опроса, посвященного репродуктивному поведению женщин. Тогда у меня мелькнула мысль написать комментарий, но в итоге я записал только заголовок: «Почему мужчины не заводят детей». Статья так и не была написана, потому что я чувствовал себя неловко, углубляясь в эту тему.
В одном из популярных комментариев в интернете в то время спрашивалось, сколько уважаемых и обеспеченных мужчин имели любовниц, которые так и не смогли устроить свою личную жизнь, никогда не имели детей и были вынуждены прерывать беременность.
Не желая возлагать всю вину на мужчин, я все же считаю, что это абсолютно уместные вопросы. Если люди принимают решения или проявляют нерешительность, в результате чего не рождаются дети, то на самом глубоком уровне это всегда совместные решения представителей обоих полов. Женщина отказывается от своей ответственности и своей роли, а мужчина - от своей.
Моя прабабушка по отцовской линии родила 11 детей, большинство из которых умерли в молодом возрасте от болезней. У прабабушки по материнской линии дела обстояли лучше: она родила десять детей, восемь из которых дожили до взрослого возраста и сами завели семьи. Мои прабабушки и прадедушки завели свои многочисленные семьи очень давно, еще в XIX веке: я родился у достаточно пожилых родителей.
В своей же жизни я сталкивался только с одной действительно многодетной матерью, это Майлис Репс, вы наверняка ее знаете. У нее уже было много детей, когда мы вместе работали в Страсбурге в Совете Европы, - иногда она брала их с собой, - и теперь у нее их еще больше.
Я помню, как однажды на нее пожаловались, что она осмелилась кормить ребенка грудью, ожидая своей очереди для выступления в большом зале заседаний Европы. Но мы, эстонцы, защищали ее и гордились Майлис.
То, что произошло с ней позже, - исключительно печальная история.
Нет, я не считаю, что суд вынес неправильное решение или что она не совершила ошибок. Но во многом для нее все обернулось трагично из-за того, что, будучи министром, она нуждалась в той самой поддержке для управления логистикой своих детей, о которой я говорил ранее. Проблема была вполне понятной, но способы ее решения оказались недопустимыми.
Меня тогда огорчило, и до сих пор огорчает, что все, что случилось с Репс, произошло с многодетной матерью, почти единственной такой фигурой в общественной жизни Эстонии. Это имеет символическое и очень негативное значение. Мы не знаем, кто станет следующей женщиной, имеющей столько детей и пришедшей в публичную жизнь - и чтобы она смогла стать примером и не допустила бы ошибок. Найдется ли вообще такая?