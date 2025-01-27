ЕС ввел санкции против трех сотрудников ГРУ, совершивших кибератаку против Эстонии

Прошлой осенью, впервые в истории Эстонии, в результате государственного расследования кибератаки против государства были официально связаны с конкретными исполнителями преступления - тремя сотрудниками ГРУ: Юрием Денисовым, Николаем Корчагиным и Виталием Шевченко. Все трое были объявлены в международный розыск.

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Вместе с союзниками и партнерами, среди которых США, Украина, Германия, Латвия, Нидерланды и Чехия, был опубликован технический документ с предупреждением о злонамеренных кибероперациях этой группы.

Воинская часть ГРУ 29155 атакует государственные учреждения, а также жизненно важную инфраструктуру стран ЕС, НАТО и других государств, чтобы подорвать поддержку Украины.

Сегодня против этих же сотрудников ГРУ вводятся общеевропейские ограничения в рамках режима киберсанкций ЕС. Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), поддержавший решение на заседании Совета ЕС по иностранным делам, заявил, что с помощью гибридных действий Россия стремится подорвать единство Запада, а также посеять страх и хаос в обществе.

«Одним из инструментов агрессора являются кибератаки против современных стран, включая Эстонию, где значительная часть услуг предоставляется в цифровом формате, - отметил Цахкна. - Но мы не слепы и видим эту стратегию насквозь».

Цахкна добавил, что Эстония продолжит совместную работу с международными партнерами для укрепления безопасности, стабильности и защиты общих ценностей. «Эстония выступает за то, чтобы все государства соблюдали международное право в киберпространстве», - подчеркнул он.

ЕС создал санкционный механизм, известный как режим киберсанкций, в мае 2019 года. Этот механизм позволяет ЕС вводить целевые ограничительные меры для предотвращения кибератак и реагирования на них, если они представляют внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов.

Режим киберсанкций охватывает атаки, которые имеют значительное воздействие, происходят извне ЕС, совершаются за пределами ЕС, используют инфраструктуру за пределами ЕС, организуются лицами или организациями из других стран или осуществляются при их поддержке. Ограничительные меры включают запрет на въезд в страны ЕС для отдельных лиц, а также замораживание активов лиц и организаций.