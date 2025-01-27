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Суд приговорил экс-главу портала Sputnik к условному тюремному сроку

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Суд. Иллюстративное фото.
Суд. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

Харьюский уездный суд в понедельник, 27 января, признал одного из руководителей пропагандистского портала Sputnik Eesti Мати-Дмитрия Терестала виновным в нарушении международных санкций и приговорил его к условному сроку лишения свободы.

Суд, оценив доказательства обеих сторон, пришел к выводу, что подсудимый должен быть признан виновным в нарушении санкций, и приговорил его к трем годам лишения свободы, которые будут приведены в исполнение в случае, если он совершит новое преступление в течение испытательного срока продолжительностью 3 года и 6 месяцев. Наказание не будет приведено в исполнение, если подсудимый в течение испытательного срока не совершит нового преступления.

Суд установил, что Терестал действовал сознательно, нарушая санкции. «Он знал, что оригинальный портал Sputnik был закрыт в связи с санкциями, он неоднократно говорил со своей женой о нарушении санкций и сокрытии информации и даже анализировал нарушение санкций. Таким образом, ему было хорошо известно, что в рамках деятельности НКО на самом деле продолжается деятельность запрещенного в Эстонии издания и что работа под брендом Sputnik является нарушением санкций», - отметил суд.

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